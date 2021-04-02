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Как прошли суды над многодетной матерью и пенсионерками из Кобрина: «Задерживали нас сотрудник и практикант уголовного розыска»

02.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

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Многодетную мать Марину Жук из Кобрина задержали в городском парке 24 марта и оштрафовали на 2900 рублей за «развешивание на заборном ограждении листовок, текст которых содержал призывы к жителям города к участию в несанкционированном массовом мероприятии».

Как прошли суды над многодетной матерью и пенсионерками из Кобрина: «Задерживали нас сотрудник и практикант уголовного розыска»

Копия постановления суда предоставлена Мариной Жук

Трёх пенсионерок, задержанных в этот же вечер в парке, уже 26 марта суд оштрафовал на 10 базовых величин каждую, а доктора-педиатра Юлию Рафалович наказал 7 сутками штрафа.

– Задерживали нас, как выяснилось, сотрудник и практикант уголовного розыска Кобринского РОВД, они же выступали свидетелями в суде, – рассказывает «Салiдарнасцi» Марина. – Они заявили, что «патрулировали парк» в 23 часа и что группа женщин, то есть мы, «показалась подозрительной». Я спрашиваю: а вы видели, что именно мы делали – чтобы мы расклеивали листовки, раскрашивали что-то? Отвечают, мол, нет, было темно.

При этом, говорит женщина, сотрудники были в гражданской одежде и не представились, а условия содержания в ИВС недопустимы для кого бы то ни было, тем более для пожилых людей. Тем не менее, все замечания и ходатайства судья отклонил, а всех задержанных признал виновными по статье 24.23.

– Мне уже звонили социальные педагоги из школы и сада: судя по всему, прокурор, который угрожал поставить моих детей в СОП, начинает исполнять угрозу, – добавляет Марина Жук.

– Также прокурор ходит по предприятиям и рассказывает, что 9 и 10 августа прошлого года в городе никого не избивали, а вы, мол, сами не ходите и не разрешайте детям ходить на мирные шествия, посмотрите на задержанных пенсионеров и на айтишников, которые променяли зарплаты в 2000 у.е. на тюремную пайку… Так и хочется спросить у прокурора, всех сотрудников РОВД, от начальника до участкового, работников суда – у них все нормально с совестью? Отдавая и выполняя приказы о таком отношении к задержанным, даже к пенсионерам, как они смотрят в глаза своим родителям, детям?

Как рассказали «Салiдарнасцi» горожане, педиатра Юлию Рафалович, для которой это уже третье административное дело за участие в протестах против фальсификации выборов, могут уволить из Кобринской центральной районной поликлиники за активную гражданскую позицию. В открытом письме к главврачу поликлиники они напомнили, что доктор имеет более чем 20-летний стаж, отличную репутацию у маленьких пациентов и их родителей, а ее портрет долгое время украшал доску почета поликлиники.

 
 
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