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Романчук: «Калёное железо, как инструмент экономической политики Лукашенко»

02.04.2021 15:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Романчук: «Калёное железо, как инструмент экономической политики Лукашенко»
Ярослав Романчук. Фото: b-g.by
А. Лукашенко требует активно применять инструмент экономической политики нетрадиционной ориентации, пишет известный экономист Ярослав Романчук.

- Необоснованно повысили цены – выжигать калёным железом.

- Не взяли белорусские товары на реализацию (неважно, какая причина) – выжигать калёным железом.

- Работники компании проявили гражданскую позицию, отличную от официальной идеологии - выжигать калёным железом.

- Инвесторы не справились с валовыми показателями (даже по причине блокировки со стороны госорганов) - выжигать калёным железом.

- Допустили просрочку в расчётах с государством или его монополистами - выжигать калёным железом.

- Закупили оборудование, машины за рубежом не у того производителя, в обход рекомендаций правительства и его структур - выжигать калёным железом.

- Не вовремя получили оплату из-за рубежа (не касается номеклатурно-силовых конкурентов) - выжигать калёным железом.

- Посмели потеснить на рынке государственные предприятия – обвинить в нечестной конкуренции и - выжигать калёным железом.

- Посмели работать через легальные, используемые во всём мире схемы оптимизации налоговой нагрузки - выжигать калёным железом.

- Допустили убытки по самым разным, в том числе форс-мажорным причинам - выжигать калёным железом.

- В фирменных цветах компании допустили запрещённое сочетание белого и красного цветов, оказали помощь не согласованным с официальными органами организациям и лицам - выжигать калёным железом.

Вот такая новация в белорусской экономической политике. Здравый смысл, экономическая наука и история подсказывают: стабильные, надёжные деньги, низкие налоги, открытая торговля, независимый суд, справедливая конкуренция – вот ключ к страновому успеху. Однако белорусские власти сформировали своё отношение к этим рекомендациям – выжигать калёным железом.
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Допустили убытки по самым разным, в том числе форс-мажорным причинам - выжигать калёным железом.
 
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