Источник материала: UDF



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Красноречивые цифры «поддержки» белорусского рубля – 84,8% в ноябре и 84,6% в марте выбирают для хранения сбережений иностранную валюту (!!!)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продолжается «закручивание гаек», насколько упадет рубль? В Беларуси курс валюты тает как снег под весенним солнцем.