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Продолжается «закручивание гаек», насколько упадет рубль?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В свою очередь аналитики Универ Капитал полагают, что в краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом будет торговаться в коридоре 75,50-76,50, а в паре с евро – в диапазоне 88,50-89,50.
Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» напомнил, что вчера рубль слабел, как и другие сырьевые валюты. При этом он считает, что внешний фон для «россиянина» не является чрезмерно негативным…
В данный момент ситуация с курсами валют следующая:
02 апреля на 11.30 неофициальный биржевой курс в России составил:
средний курс доллара США - 76, 10 RUB
средний курс евро - 89,65 RUB
В Беларуси курс валюты тает как снег под весенним солнцем, по чуть-чуть, понемногу, но белорусский рубль обесценивается. Такое понижение курса похоже на повышение цен на бензин. Там тоже повышение идет по одной копейке, но часто
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 02 апреля 2021-го года выглядят так (12.30):
курс доллара – 2,6387 белорусского рубля
курс евро - 3,1086 белорусского рубля
российский рубль - 3,4683 белорусского рубля, за сотню российских рублей
Новости, которые могут повлиять на курс валют:
Судя по всему, власти желают максимально быстро интегрировать Беларусь в Россию:
«Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений»…
Государство взялось за активный контроль в ценообразовании, такое обычно заканчивается дефицитом:
«…постановление МАРТ №83 регулирует торговую надбавку, при этом никак не влияет на контрактную цену. А вот постановление правительства №100 замораживает цены на определенные виды социально значимых товаров, и за нарушение этого требования штрафы значительные…»
Власти продолжают «зажимать гайки»: Депутаты приняли в первом чтении поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму
"…Расширено понятие "экстремизм" за счет включения в него таких признаков, как совершение незаконных действий, посягающих на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность. Дано новое определение понятию "экстремистские материалы…
Органам внутренних дел и государственной безопасности предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещению их деятельности...
…дела о признании организаций экстремистскими должны рассматриваться судами первой инстанции в ускоренном порядке…"
Депутаты приняли в первом чтении законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси, основное слово этого законопроекта – «запрещается»:
«Проектом закона упраздняется уведомительный порядок организации и проведения массовых мероприятий в постоянных местах. Все массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти…»
Депутаты приняли в первом чтении «Об изменении законов по вопросам средств массовой информации»: «Интернет стал инструментом информационных войн, направленных на разрушение общественных устоев и нравственных ценностей, а порой и целых государств. Именно поэтому ряд новаций, содержащихся в законопроекте, нацелен на регулирование правоотношений в интернет-пространстве", - сказал министр информации»
Мы предполагаем, что изменение законов, в которых все больше и больше людей могут попасть под административное и уголовное преследование со стороны властей, а также изменение условий работы негосударственных СМИ и контроль Интернета ни в коем случае не приведет к укреплению белорусского рубля, и тем более, к улучшению эффективности экономики.
Скорее всего будет обратный эффект - еще меньшее доверие к белорусскому рублю, которое уже сейчас достигло таких значений.
Красноречивые цифры «поддержки» белорусского рубля – 84,8% в ноябре и 84,6% в марте выбирают для хранения сбережений иностранную валюту (!!!)
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В Беларуси курс валюты тает как снег под весенним солнцем.
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