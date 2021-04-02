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«Виталюр» тестирует новый бренд «Виталюр. Эконом». Первые дискаунтеры сети откроют в мае
Источник материала: Tut.by
В компании «Виталюр» сообщают, что в этом году сеть трансформирует несколько существующих магазинов, чтобы протестировать формат «мягкий дискаунтер» с низкими ценами.
В этом году сеть будет тестировать формат «мягкий дискаунтер» — магазины с низкими ценами и небольшим ассортиментом.
В начале мая под брендом «Виталюр. Эконом» после трансформации откроются три объекта сети, которые находятся в Минске: на Тарханова, 9, Логойский тракт, 30, Кижеватова, 72/1.
В компании сообщают, что новый проект отличится низкими ценами и акциями, также в ассортименте будет до 30% продуктов собственной торговой марки.
Продаваться будут преимущественно товары из продовольственной группы. Дискаунтеры площадью около 120 «квадратов» рассчитаны на количество не более двух тысяч наименований.
Компания ожидает, что трансформация супермаркетов в дискаунтеры потребует небольших капитальных затрат, а также приведет к снижению операционных расходов. Это сделает бизнес-модель достаточно привлекательной. Оптимизация торговых площадей, оборудования, персонального состава позволит установить минимальную наценку на товары.
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«Виталюр» запускает в тестовом формате бренд «Виталюр. Эконом», под него трансформируют старые магазины. Первые появятся уже в мае.
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