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Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, ждет ребенка

02.04.2021 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28-летняя Маргарита Грачева, чье имя стало известно общественности больше трех лет назад из-за страшной и резонансной истории (муж Маргариты отрубил ей топором кисти обеих рук), сообщила о беременности. Она поделилась снимками со своим вторым мужем Максимом Андрющенко, за которого вышла замуж летом 2019 года, и продемонстрировала округлившийся живот, пишет spletnik.

— В ближайшем будущем нас станет на одного больше. Надеюсь, вы искренне порадуетесь за нас, поднимете бокальчик рассола и закусите соленым огурчиком, — написала она.

Для Маргариты ребенок станет уже третьим, а вот для ее мужа, похоже, первым. От первого брака у Грачевой есть двое сыновей: шестилетний Данила и семилетний Дмитрий. Первого мужа Грачевой после трагедии лишили родительских прав.

Пол малыша Маргарита пока не рассекретила и другие подробности раскрывать тоже не стала.

О супруге Грачевой известно немного. 29-летний Максим занимается музыкой, персона он не публичная. С Маргаритой он познакомился в соцсетях.

Свадьбу они сыграли тайно, а отметили ее спустя год после официальной регистрации, о которой не знали даже самые близкие пары.

Бывший муж Маргариты Грачевой сейчас отбывает тюремное заключение — его приговорили к 14 годам лишения свободы. После страшной трагедии на месте правой руки Маргариты стоит бионический протез. Ее левую руку удалось спасти.

 
 
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