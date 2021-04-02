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В Минске открылся Музей мобильного телефона

02.04.2021 15:15 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС открыл в Минске Музей мобильного телефона. В коллекции представлены 120 кнопочных телефонов, выпущенных с 1995 по 2011 год. Экспозицию собрали сотрудники мобильного оператора.

Создание музея приурочено ко Дню мобильного телефона — 3 апреля. В этот день 48 лет назад инженер компании Motorola совершил первый звонок по сотовому телефону.

Выставка «Музей мобильного телефона МТС» оформлена в виде картинной экспозиции, а каждый телефон представлен как отдельный экспонат.

Самый старый аппарат в коллекции — Nokia THF-7 — родом из 90-х. Также представлен культовый телефон Nokia 3310 и имиджевый форм-фактор Panasonic G70. Есть также коммуникатор Blackberry и белорусский телефон Евротеф Е1.

В музее показана эволюция SIM-карт МТС: от SIM-карты 2002 года до SIM-чипа в формате микросхемы для устройств передачи данных, работающих в сложных климатических и производственных условиях. Функционально SIM-чипы ничем не отличаются от обычных SIM-карт, а технические характеристики значительно превосходят пластиковые аналоги.

Кроме кнопочных телефонов в музее можно увидеть картины в стиле SIM-арт. Так, «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера собрана из 900 SIM-карт, а на воссоздание портрета «Мэрилин Монро» Энди Уорхола ушло 1344 SIM-карты.

Музей интерактивный: некоторые телефоны можно взять в руки и даже поиграть в классическую «змейку». Специально для экспозиции разработан диджей-сет, который сочетает 20 рингтонов и разные музыкальные направления: House, Lo-Fi, Lounge и Electronica.

«Музей мобильного телефона МТС» будет работать ежедневно со 2 по 16 апреля. Вход свободный. Адрес: г. Минск, улица Октябрьская, 19, пространство «Вершы». Время работы — с 12 до 23 часов.

 
Теги: Минск
 
 
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МТС открыл в Минске Музей мобильного телефона. В коллекции представлены 120 кнопочных телефонов, выпущенных с 1995 по 2011 год. Экспозицию собрали сотрудники мобильного...
 
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