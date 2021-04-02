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Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов

02.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян по случаю празднования Дня единения Беларуси и России. Договор об образовании сообщества двух государств был подписан 25 лет назад.

«За четверть века нами пройден значительный путь. По глубине сближения национальных законодательств, развитию договорно-правовой базы и масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве. Мы не только сохранили, но и многократно приумножили кооперационные связи в производстве, образовании и культуре», – сказал глава государства.

Президент России Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов двух стран. Российский лидер выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат развитие всесторонних отношений.



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Теги: Минск
 
 
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Договор об образовании сообщества двух государств был подписан 25 лет назад.
 
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