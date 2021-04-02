|
Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов
02.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян по случаю празднования Дня единения Беларуси и России. Договор об образовании сообщества двух государств был подписан 25 лет назад.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Договор об образовании сообщества двух государств был подписан 25 лет назад.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)