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Минский метрополитен получит кредит на 40 млн рублей
Источник материала: Навiны
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предоставит Минскому метрополитену кредит на 40 млн рублей.
Средства будут выделены на пять лет на строительство линий метро в рамках госпрограммы «Транспортный комплекс», отметили в пресс-службе.
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ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предоставит Минскому метрополитену кредит на 40 млн рублей.
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