Исследование: манипуляции со скруткой пробега завышают цену б/у авто на 25%

Источник материала: Onliner

Манипуляции со скруткой пробега — беда далеко не только белорусская, это одна из самых больших проблем на рынке подержанных автомобилей по всему миру. Международная платформа проверки истории машин carVertical провела исследование, чтобы выяснить, владельцы каких автомобилей чаще всего сматывают пробег.

«Было проанализировано более 570 000 отчетов об истории автомобилей, все они датировались 2020 годом, — рассказали представители платформы. — Исследование показало, что продавцы зарабатывают кучу денег при продаже машины за счет скрутки пробега».

Бензин/дизель/гибрид



Каковы результаты? По данным carVertical, большинство случаев скрутки пробега было осуществлено на автомобилях с дизельным двигателем. Среди всех зафиксированных случаев 74,4% — дизельные авто. Такие машины обычно выбирают водители, которые каждый день преодолевают большие расстояния. Это основная причина, по которой дизельные автомобили имеют поддельные показания одометра на вторичном рынке.

Пробег бензиновых машин скручивают значительно реже (25% всех зафиксированных случаев). Однако в будущем эта тенденция может измениться, поскольку пропорции дизельных и бензиновых автомобилей за последние годы резко изменились.

Лишь 0,6% случаев скрутки пробега зафиксировано у электромобилей и гибридов.





Сколько зарабатывают?

«Скрутка пробега пользуется такой популярностью из-за низкой стоимость процедуры — пару сотен евро, — к такому выводу приходит исследование. — Но ущерб обществу наносится колоссальный. В зависимости от возраста подержанного авто продавцы завышают цену на машину до 25% после отката значения пробега».

Данные показывают, что стоимость импортированных из США моделей может вырасти на сумму до 6000 евро.

Скрутка по годам выпуска

«Чаще всего скрутке пробега подвергаются автомобили 1991—1995 годов производства, — говорят специалисты. — В среднем пробег скручивается на таких автомобилях на 80 000 км. Среднее значение смотки пробега машин 2016—2020 годов выпуска составляет 36 000 км. Однако, ввиду ситуации на вторичном рынке, ущерб от мошенничества может быть в несколько раз больше, чем для более возрастных автомобилей. Выявлено несколько случаев скрутки пробега на 200 000 и даже 400 000 км».



