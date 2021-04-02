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Стоматолог ввел аммиак в десну ребенка, а мать подала иск на клинику. Компенсация — 5000 рублей

02.04.2021 15:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Суд Молодечненского района рассмотрел гражданское дело по иску матери несовершеннолетнего к учреждению здравоохранения: ее сын отправился к стоматологу, а тот ввел аммиак в область зуба. Женщина изначально рассчитывала на денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, однако суд уменьшил размер компенсации в два раза.

Представитель ответчика вину признал, вот только сумма компенсации показалась слишком завышенной, такого же мнения был и врач-стоматолог, совершивший ошибку. Он (врач) рассказал, что вместо раствора лидокаина ввел пациенту в область зуба раствор аммиака, а когда понял это, начал устранять последствия укола.

По заключению эксперта ребенку причинены легкие телесные повреждения: ожог слизистой оболочки и щеки.

Суд постановил взыскать с учреждения здравоохранения в пользу несовершеннолетнего ребенка денежную компенсацию в размере 5000 рублей, а также судебные расходы — 550 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке.

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Суд Молодечненского района рассмотрел гражданское дело по иску матери несовершеннолетнего к учреждению здравоохранения: ее сын отправился к стоматологу, а тот...
 
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