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«В условиях информационной войны». Депутаты приняли поправки в Закон о СМИ

02.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В пятницу в первом чтении также был принят законопроект об изменении законов по вопросам средств массовой информации.

Как сообщает БЕЛТА, «законопроект направлен на обеспечение конституционного права граждан на получение полной и достоверной информации, защиту государственных и общественных интересов в области массовой информации, национальной безопасности в информационной сфере.»

Презентовал проект министр информации Игорь Луцкий. В частности, предлагается уточнить требования к учредителю и главному редактору средства массовой информации, расширить обязанности для юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, владельцев интернет-ресурса, сетевого издания; конкретизировать полномочия журналиста средства массовой информации, закрепить основания лишения аккредитации журналиста средства массовой информации, а также определить случаи, когда неисполнение обязанностей журналиста будет являться грубым нарушением его трудовых обязанностей.

Документом предлагается уточнить процедуру внесения изменений в Государственный реестр средств массовой информации, конкретизировать применение ссылок (гиперссылок) на средство массовой информации, интернет-ресурс, информационное агентство, расширить перечень видов информации, распространение которой запрещено, а также принять меры для ограничения иностранного влияния на информационный рынок, исключив имеющуюся преференцию для редакций средств массовой информации, в уставном фонде которых присутствуют иностранные инвестиции, превышающие 20%.

В первом чтении. Депутаты приняли поправки в законы об экстремизме и о массовых мероприятиях

Как отмечает правительственное агентство, предусматривается расширить перечень оснований для отказа в государственной регистрации или перерегистрации СМИ, принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу или сетевому изданию.

Планируется уполномочить генерального прокурора, прокуроров областей и города Минска на вынесение постановлений об ограничении доступа к интернет-ресурсу или сетевому изданию, посредством которых распространяется информация, направленная на пропаганду экстремистской деятельности, и другая информация, способная нанести вред национальным интересам Беларуси.

– По сути, мы сегодня живем в условиях информационной войны, – добавила экс-министр информации, ныне заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич. – И необходимо задействовать весь арсенал законодательного воздействия для обеспечения государственных приоритетов в развитии национального информационного пространства.

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Теги: Минск
 
 
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В пятницу в первом чтении также был принят законопроект об изменении законов по вопросам средств массовой информации.
 
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