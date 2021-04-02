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Назван продукт, который на 50% увеличивает шансы выжить для «сердечников»

02.04.2021 15:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Назван продукт, который на 50% увеличивает шансы выжить для «сердечников»
Иллюстративное фото
Регулярное употребление перца чили снижает риск смертности от сердечнососудистых и цереброваскулярных заболеваний, заявили итальянские ученые, сообщает u-news.com.ua.

Ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed (Италия) проводили в течение 8 лет исследование с участием 23 тыс. добровольцев.

Состояние здоровья 23 тыс. человек итальянские ученые наблюдали в течение восьми лет.

В результате эксперимента выяснилось, что у людей, часто употреблявших перец чили, риск смертности снижался на 23% по сравнению с теми, кто этот перец вообще не ел.

Эксперты пришли к выводу, что употребление красного острого перца не менее чем 4 раза в неделю снижает риск смерти от сердечного приступа на 40%, а от заболеваний сосудов головного мозга — более чем на 50%.
 
 
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Выводами 8-летнего исследования поделились итальянские медики.
 
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