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Таможня РФ пресекла контрабанду нефтепродуктов в Беларусь

02.04.2021 15:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Центральная энергетическая таможня России пресекла деятельность международной преступной группы, осуществлявшей на протяжении длительного времени контрабанду нефтепродуктов в Беларусь.

Под видом смазочных материалов в Беларусь вывозились нефтепродукты, являющиеся стратегически важными ресурсами и подлежащие таможенному декларированию. Стоимость незаконно перемещенных товаров превысила 226 млн. российских рублей (около $3 млн.).

«Поставки нефтепродуктов, ограниченных к вывозу из России, организовал гражданин Республики Беларусь с привлечением двух граждан РФ. Для этого использовались подконтрольные компании, зарегистрированные в России и Беларуси. Правонарушители предоставляли в российские таможенные органы статистические формы учета перемещения товаров, в которых был указан недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС вывозимого товара», - говорится в сообщении Федеральной таможенной службы РФ.

По фактам контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере возбуждены три уголовных дела.

 
 
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Центральная энергетическая таможня России пресекла деятельность международной преступной группы, осуществлявшей на протяжении длительного времени контрабанду...
 
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