Для ретейла вводятся новые правила распродаж

Во-первых, теперь во время распродажи всем покупателям должна предоставляться скидка, «не обусловленная выполнением каких-либо условий».





Во-вторых, ретейлу во время распродажи нужно выполнить несколько условий:





товары уже предлагались покупателям на обычных условиях;

стимулирование продажи этих товаров не запрещено;

на товары в Беларуси не установлены фиксированные цены или предельные минимальные (например, на сахар, но есть исключение — пищевые продукты со сроком годности менее 30 календарных дней).





Также с 2 апреля в стране действуют единые требования к шрифту на ценниках. Имеется в виду цена пищевых продуктов за килограмм или литр. Теперь это «не менее половины размера шрифта, используемого для указания цены за единицу такого товара».