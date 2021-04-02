ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Для ретейла вводятся новые правила распродаж

02.04.2021 15:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси вступило в силу постановление, которое вводит новые правила распродаж.

Во-первых, теперь во время распродажи всем покупателям должна предоставляться скидка, «не обусловленная выполнением каких-либо условий».

Во-вторых, ретейлу во время распродажи нужно выполнить несколько условий:

товары уже предлагались покупателям на обычных условиях;
стимулирование продажи этих товаров не запрещено;
на товары в Беларуси не установлены фиксированные цены или предельные минимальные (например, на сахар, но есть исключение — пищевые продукты со сроком годности менее 30 календарных дней).

Также с 2 апреля в стране действуют единые требования к шрифту на ценниках. Имеется в виду цена пищевых продуктов за килограмм или литр. Теперь это «не менее половины размера шрифта, используемого для указания цены за единицу такого товара».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси вступило в силу постановление, которое вводит новые правила распродаж.
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование: манипуляции со скруткой пробега завышают цену б/у авто на 25%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by