Дожили! Почти каждая третья столичная компания убыточна

Такие данные приводятся в сборнике Белстата о социально-экономическом развитии регионов в январе-феврале 2021 года. На основе этих данных СМИ подготовили рейтинг самых убыточных регионов Беларуси по доле соответствующих организаций в общем числе компаний.





Число убыточных организаций всегда максимально в 1-м квартале и с каждым кварталом в течение года обычно снижается. Поэтому Myfin.by привел также данные по доле убыточных предприятий в регионе за январь прошлого года. По данным за январь 2021 максимальная доля убыточных предприятий (32,4%) пришлась на Минск. В столице практически каждая третья компания оказалась в зоне отрицательной доходности.





По состоянию на конец января 2021 года, в регионах Беларуси зарегистрированы следующие проценты убыточных производств от общего количества предприятий:





Минск - 32,4 процента;

Брестская область - 28,4 процента;

Могилёвская область - 27,9 процента;

Минская область - 26,9 процента;

Витебская область - 26,3 процента;

Гродненская область - 26 процентов;

Гомельская область - 17,4 процента.





Таким образом, лучше всего финансовые дела обстоят в Гомельской области, где доля убыточных компаний составляет всего 17,4%. В этом году доля убыточных компаний значительно превышает прошлогодние показатели – в 1,2-1,3 раза.