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Банк развития спасает Минский метрополитен
Источник материала: Партизан
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предоставит Минскому метрополитену кредит на 40 млн рублей.
Средства будут выделены на пять лет на строительство линий метро в рамках госпрограммы «Транспортный комплекс».
Напомним, ранее сообщалось, что у властей нет денег на строительство метро. По слухам, работы должны были приостановить на 2 недели, а, может, и вовсе заморозить строительство не неопределенный срок.
Метростроевцам не платили зарплату за февраль до последних чисел марта - добиться выплат удалось после огласки проблемы и вмешательства прокуратуры.
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ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предоставит Минскому метрополитену кредит на 40 млн рублей.
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