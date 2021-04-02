Банк развития спасает Минский метрополитен









Средства будут выделены на пять лет на строительство линий метро в рамках госпрограммы «Транспортный комплекс».





Напомним, ранее сообщалось, что у властей нет денег на строительство метро. По слухам, работы должны были приостановить на 2 недели, а, может, и вовсе заморозить строительство не неопределенный срок.





Метростроевцам не платили зарплату за февраль до последних чисел марта - добиться выплат удалось после огласки проблемы и вмешательства прокуратуры.







