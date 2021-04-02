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Банк развития спасает Минский метрополитен

02.04.2021 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предоставит Минскому метрополитену кредит на 40 млн рублей.



Средства будут выделены на пять лет на строительство линий метро в рамках госпрограммы «Транспортный комплекс».

Напомним, ранее сообщалось, что у властей нет денег на строительство метро. По слухам, работы должны были приостановить на 2 недели, а, может, и вовсе заморозить строительство не неопределенный срок.

Метростроевцам не платили зарплату за февраль до последних чисел марта - добиться выплат удалось после огласки проблемы и вмешательства прокуратуры.
 
 
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ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предоставит Минскому метрополитену кредит на 40 млн рублей.
 
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