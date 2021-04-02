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Бил палкой по свалке и махал майкой: четыре года колонии строгого режима

02.04.2021 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Заводского района Минска 2 апреля вынес приговор 26-летнему политзаключенному Игорю Рудчику.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса и осудили к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима, передает spring96.org

Дело рассмотрела судья Елена Капцевич, гособвинение поддержал помощник прокурора Заводского района Кочанова

Адвокат обвиняемого — Елена Мойсеня.

Игоря Рудчика обвинили в том, что десятого августа с 22.30 до 01.00 он участвовал в массовых беспорядках на перекрестке улиц Сурганова-Куйбышева-Беды. А именно — мастерил баррикады, разбирал тротуарную плитку, восходил на верх баррикад, бил палкой по свалке, залезал на опору дорожного знака. Также — нецензурно выражался и обнажался: снимал майку и махал ей на верху баррикад.

На заседании первого апреля произошла замена секретаря из-за неизвестных причин.

Среди письменных доказательств — фотографии, на которых мужчина, похожий на Рудчика, держит деревянную палку и бьет по баррикадам. К делу приобщены скриншоты из социальных сетей, новости с разнообразных порталов. Во время обыска дома у политзаключенного не было ничего извлечено.

Игорь Рудчик признал участие в мероприятии, подъем на баррикады и то, что он бил по ним. Однако он не устраивал препятствий сотрудникам милиции и не устанавливал баррикады. Отрицал Рудчик и участие в вооруженном нападении. В последнем слове политзаключенный извинился за то, что сделал.

В прениях адвокат подчеркнула, что ее подзащитный не интересуется политикой и не участвует в общественной жизни, поэтому дело нельзя трактовать как политическое. Она отметила, что Рудчик не устраивал баррикады, а стоял на них, напомнила об отсутствии предварительного сговора. Также Мойсеня уверена, что действия Рудчика попадают под ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса.

Сторона обвинения настаивает, что отягчающими обстоятельствами является предварительный сговор и состояние алкогольного опьянения, однако чистосердечное признание смягчает вину. Он попросил исключить из обвинения удары руками и ногами по предметам и наказать политзаключенного четырьмя годами лишения свободы в колонии усиленного режима. Судья согласилась с ним. 

Кочанова ходатайствовала о взыскании ущерба Минсктрансу (три тысячи рублей) и Спецкоммуналтрансу (21 тысяча рублей). Иск будет рассмотрен в гражданском порядке.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Заводского района Минска 2 апреля вынес приговор 26-летнему политзаключенному Игорю Рудчику.
 
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