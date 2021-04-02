Выставка истории мобильного телефона открылась в Минске

МТС открыл в Минске выставку, посвященную истории мобильного телефона. В коллекции представлены 120 кнопочных телефонов, выпущенных с 1995 по 2011 год.





Выставка приурочено ко Дню мобильного телефона, который отмечается 3 апреля. В этот день 48 лет назад инженер компании Motorola совершил первый звонок по сотовому телефону.

Выставка оформлена в виде картинной экспозиции, а каждый телефон представлен как отдельный экспонат.

Самый старый аппарат в коллекции — Nokia THF-7 — родом из 90-х. Также представлен культовый телефон Nokia 3310 и имиджевый форм-фактор Panasonic G70. Есть также коммуникатор Blackberry и белорусский телефон Евротеф Е1.

На выставке показана эволюция SIM-карт: от SIM-карты 2002 года до SIM-чипа в формате микросхемы для устройств передачи данных, работающих в сложных климатических и производственных условиях.









Кроме кнопочных телефонов на выставке можно увидеть картины в стиле SIM-арт. Так, «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера собрана из 900 SIM-карт, а на воссоздание портрета «Мэрилин Монро» Энди Уорхола ушло 1344 SIM-карты.

Музей интерактивный: некоторые телефоны можно взять в руки и даже поиграть в классическую «змейку». Специально для экспозиции разработан диджей-сет, который сочетает 20 рингтонов и разные музыкальные направления: House, Lo-Fi, Lounge и Electronica.









Выставка будет работать ежедневно с 12:00 до 23:00 по 16 апреля. Адрес: г. Минск, улица Октябрьская, 19, пространство «Вершы». Вход свободный.