Политолог: «Закручивание гаек наносит ущерб не только тем, кто протестует, не только стране в целом, но и конкретно тем, кто находится у власти»

Источник материала: Салiдарнасць

Андрей Казакевич — о законопроектах, которые в первом чтении были приняты депутатами.





— Конечно, это было ожидаемо. Изначально была установка на максимально возможное ужесточение, поэтому ничего сверх неожиданного не произошло, — сказал в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич принятие сразу нескольких громких законопроектов . — То, что парламент за это проголосовал, тоже не удивляет, хотя, я не знаю точные результаты, может, кто-то из депутатов и голосовал против. Они вынуждены это делать, но это не значит, что все они с этим согласны. Им поступил такой заказ из центральных органов, поэтому не имеет значения, были общественные обсуждения или нет. Была задача принять — вот и приняли.

Законопроекты разрабатывались другими структурами, силовыми, Администрацией президента и т. д. Сами парламентарии в данном случае выполняют формальную бюрократическую функцию.





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Политолог разъяснил, чем обусловлено появление некоторых законопроектов.

— Вообще понятие «экстремизм» у нас в законодательстве не новое. Оно действует давно и разную литературу уже признавали экстремистской. То законодательство, которые сейчас принимается, просто расширяет понятие «экстремизм». Фактически туда уже можно будет отнести любую критику власти , даже не связанную с насилием.

Что касается закона «О недопущении реабилитации нацизма», то тема нацизма, с одной стороны, была поднята с целью солидаризации с Россией, чтобы играть на ее информационном поле и показывать, что мы тут тоже боремся со всякой реабилитацией. С другой стороны, на внутриполитическом поле —это попытка перебить риторику, разбить тот образ власти, уже сформированный у части населения, когда их начали олицетворять с фашизмом .

В данном случае они сами хотят предстать борцами с фашизмом. Но, насколько я видел, там конкретно о БЧБ ничего нет, но есть про коллаборацию, про факты геноцида со стороны коллаборационистов.

Однако уже сейчас, еще до принятия закона, задерживают людей, я имею ввиду поляков , обвиняя их «в реабилитации нацизма». Хотя из того, что мне известно, в их деятельности речь шла о польском национализме, который как раз был против фашизма, — отметил Андрей Казакевич.

Политолог указывает на то, что усиление репрессий, свидетельством чего является принятие подобных законов, не может быть бесконечным, и называет фактор, который сможет привести к деэскалации.

— То, как эти законы будут применяться, станет ли практика их применения формальной или нет, насколько широко их будут трактовать против оппонентов, пока неизвестно. Не исключено, что к данным законодательствам могут последовать какие-то комментарии и оговорки.

Но, мне кажется, что вся эта ситуация, связанная с террором, с закручиванием гаек, наносит ущерб не только тем, кто протестует, не только стране в целом, но и конкретно тем, кто находится у власти.

И, в первую очередь, это наносит ущерб финансовым интересам, это ухудшает бизнес-климат, создает дополнительное сильное напряжение в системе, создает негативный образ белорусских чиновников. Причем, если раньше это были только силовые ведомства, то сейчас это все больше и больше ассоциируется со всеми, кто находится на госслужбе.

Финансовые потери несет весь бизнес, в том числе и аффилированный с властью. От разрыва отношений с Западом, от того, что существует отток кадров, от того, что ухудшился инвестиционный климат, а перспективы вообще непонятные. Все это накладывает большие издержки на всех.

Поэтому так или иначе власти должны двигаться к какой-то деэскалации. Они могут сколько угодно делать вид, что им наплевать на экономический кризис, но придет время выплачивать зарплаты, в том числе и своему электорату.

Приближаются выборы, и людей надо будет как-то рекрутировать в избирательные комиссии. Для этого у них должны быть либо немалые финансовые средства, либо должен быть снижен градус эскалации, должна начаться демократизация, чтобы люди не боялись снова в этом всем участвовать.

Поэтому финансовый фактор станет основным для начала деэскалации. Так уже было в истории неоднократно, когда ослаблять политический режим начинали из-за катастрофического истощения ресурсов, — подытоживает политолог.