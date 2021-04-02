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Политолог: «Закручивание гаек наносит ущерб не только тем, кто протестует, не только стране в целом, но и конкретно тем, кто находится у власти»
02.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Андрей Казакевич — о законопроектах, которые в первом чтении были приняты депутатами.
— Конечно, это было ожидаемо. Изначально была установка на максимально возможное ужесточение, поэтому ничего сверх неожиданного не произошло, — сказал в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич принятие сразу нескольких
Законопроекты разрабатывались другими структурами, силовыми, Администрацией президента и т. д. Сами парламентарии в данном случае выполняют формальную бюрократическую функцию.
Иллюстрация TUT.BY
Политолог разъяснил, чем обусловлено появление некоторых законопроектов.
— Вообще понятие «экстремизм» у нас в законодательстве не новое. Оно действует давно и разную литературу уже признавали экстремистской. То законодательство, которые сейчас принимается, просто расширяет понятие «экстремизм». Фактически туда уже можно будет отнести
Что касается закона «О недопущении реабилитации нацизма», то тема нацизма, с одной стороны, была поднята с целью солидаризации с Россией, чтобы играть на ее информационном поле и показывать, что мы тут тоже боремся со всякой реабилитацией. С другой стороны, на внутриполитическом поле —это попытка перебить риторику, разбить тот образ власти, уже сформированный у части населения, когда их начали
В данном случае они сами хотят предстать борцами с фашизмом. Но, насколько я видел, там конкретно о БЧБ ничего нет, но есть про коллаборацию, про факты геноцида со стороны коллаборационистов.
Однако уже сейчас, еще до принятия закона,
Политолог указывает на то, что усиление репрессий, свидетельством чего является принятие подобных законов, не может быть бесконечным, и называет фактор, который сможет привести к деэскалации.
— То, как эти законы будут применяться, станет ли практика их применения формальной или нет, насколько широко их будут трактовать против оппонентов, пока неизвестно. Не исключено, что к данным законодательствам могут последовать какие-то комментарии и оговорки.
Но, мне кажется, что вся эта ситуация, связанная с террором, с закручиванием гаек, наносит ущерб не только тем, кто протестует, не только стране в целом, но и конкретно тем, кто находится у власти.
И, в первую очередь, это наносит ущерб финансовым интересам, это ухудшает бизнес-климат, создает дополнительное сильное напряжение в системе, создает негативный образ белорусских чиновников. Причем, если раньше это были только силовые ведомства, то сейчас это все больше и больше ассоциируется со всеми, кто находится на госслужбе.
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Финансовые потери несет весь бизнес, в том числе и аффилированный с властью. От разрыва отношений с Западом, от того, что существует отток кадров, от того, что ухудшился инвестиционный климат, а перспективы вообще непонятные. Все это накладывает большие издержки на всех.
Поэтому так или иначе власти должны двигаться к какой-то деэскалации. Они могут сколько угодно делать вид, что им наплевать на экономический кризис, но придет время выплачивать зарплаты, в том числе и своему электорату.
Приближаются выборы, и людей надо будет как-то рекрутировать в избирательные комиссии. Для этого у них должны быть либо немалые финансовые средства, либо должен быть снижен градус эскалации, должна начаться демократизация, чтобы люди не боялись снова в этом всем участвовать.
Поэтому финансовый фактор станет основным для начала деэскалации. Так уже было в истории неоднократно, когда ослаблять политический режим начинали из-за катастрофического истощения ресурсов, — подытоживает политолог.
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Политолог: «Закручивание гаек наносит ущерб не только тем, кто протестует, не только стране в целом, но и конкретно тем, кто находится у власти»
О законопроектах, которые в первом чтении были приняты депутатами.
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