Четыре госфлага на въезде, а внутри разруха. Что скрывается за фасадом предприятия «Амкадор-ДОМЗ»

Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасці» удалось заглянуть на территорию предприятия «Амкодор-ДОМЗ» в Дзержинске. Увиденное, честно говоря, удивило.

«Амкодор-ДОМЗ» — это одно из 28 предприятий холдинга «АМКОДОР». Как сказано на сайте, оно специализируется, на производстве грузоподъемного оборудования, промышленного такелажа и полуприцепов для лесоперевозок.

Правда, попав внутрь, вообще сложно представить, что здесь что-то производится. За вполне приличным фасадом — полное запустение и разруха.

Въезд на территорию предприятия, расположенного по адресу ул.М.Казея, 31, строго через шлагбаум и пост охраны. Чтобы никто не усомнился в важности объекта, по обе стороны шлагбаума — аж четыре государственных флага.





А вот на самой территории предприятия процветанием и не пахнет. Из благоустройства только покрашенный постамент у памятника Ленину.





Ну а дальше — сплошное запустение.













Местные уверяют, что рабочего персонала здесь практически не видно.











