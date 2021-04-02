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Четыре госфлага на въезде, а внутри разруха. Что скрывается за фасадом предприятия «Амкадор-ДОМЗ»
02.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасці» удалось заглянуть на территорию предприятия «Амкодор-ДОМЗ» в Дзержинске. Увиденное, честно говоря, удивило.
«Амкодор-ДОМЗ» — это одно из 28 предприятий холдинга «АМКОДОР». Как сказано на сайте, оно специализируется, на производстве грузоподъемного оборудования, промышленного такелажа и полуприцепов для лесоперевозок.
Правда, попав внутрь, вообще сложно представить, что здесь что-то производится. За вполне приличным фасадом — полное запустение и разруха.
Въезд на территорию предприятия, расположенного по адресу ул.М.Казея, 31, строго через шлагбаум и пост охраны. Чтобы никто не усомнился в важности объекта, по обе стороны шлагбаума — аж четыре государственных флага.
А вот на самой территории предприятия процветанием и не пахнет. Из благоустройства только покрашенный постамент у памятника Ленину.
Ну а дальше — сплошное запустение.
Местные уверяют, что рабочего персонала здесь практически не видно.
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«Салідарнасці» удалось заглянуть на территорию предприятия «Амкодор-ДОМЗ» в Дзержинске.
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