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Четыре госфлага на въезде, а внутри разруха. Что скрывается за фасадом предприятия «Амкадор-ДОМЗ»

02.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасці» удалось заглянуть на территорию предприятия «Амкодор-ДОМЗ» в Дзержинске. Увиденное, честно говоря, удивило.

«Амкодор-ДОМЗ» — это одно из 28 предприятий холдинга «АМКОДОР». Как сказано на сайте, оно специализируется, на производстве грузоподъемного оборудования, промышленного такелажа и полуприцепов для лесоперевозок.

Правда, попав внутрь, вообще сложно представить, что здесь что-то производится. За вполне приличным фасадом — полное запустение и разруха.

Въезд на территорию предприятия, расположенного по адресу ул.М.Казея, 31, строго через шлагбаум и пост охраны. Чтобы никто не усомнился в важности объекта, по обе стороны шлагбаума — аж четыре государственных флага.

Четыре госфлага на въезде, а внутри разруха. Что скрывается за фасадом предприятия «Амкадор-ДОМЗ»

А вот на самой территории предприятия процветанием и не пахнет. Из благоустройства только покрашенный постамент у памятника Ленину.

Четыре госфлага на въезде, а внутри разруха. Что скрывается за фасадом предприятия «Амкадор-ДОМЗ»

Ну а дальше — сплошное запустение.

Четыре госфлага на въезде, а внутри разруха. Что скрывается за фасадом предприятия «Амкадор-ДОМЗ»

Четыре госфлага на въезде, а внутри разруха. Что скрывается за фасадом предприятия «Амкадор-ДОМЗ»

Четыре госфлага на въезде, а внутри разруха. Что скрывается за фасадом предприятия «Амкадор-ДОМЗ»

Местные уверяют, что рабочего персонала здесь практически не видно.

Четыре госфлага на въезде, а внутри разруха. Что скрывается за фасадом предприятия «Амкадор-ДОМЗ»

Четыре госфлага на въезде, а внутри разруха. Что скрывается за фасадом предприятия «Амкадор-ДОМЗ»

Четыре госфлага на въезде, а внутри разруха. Что скрывается за фасадом предприятия «Амкадор-ДОМЗ»

 
 
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«Салідарнасці» удалось заглянуть на территорию предприятия «Амкодор-ДОМЗ» в Дзержинске.
 
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