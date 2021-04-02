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Белорусский игрок «Тамбова» отказался пройти полиграф. Он подозревается в участии в «договорняке»

02.04.2021 16:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский полузащитник «Тамбова» Дмитрий Герман в четверг был опрошен в Российском футбольном союзе (РФС), от опроса на полиграфе он отказался, пишет Р-спорт.


Фото: «Прессбол»

Гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова 24 марта сообщила, что в клуб пришло письмо, в котором двух футболистов команды Германа и Александра Еркина вызвали в РФС для объяснений в связи с возможной игрой на тотализаторе. Позднее факт начала проверки подтвердили в службе коммуникаций РФС.

«Сегодня по вызову РФС в офис организации прибыл Дмитрий Герман. Он был опрошен по различным вопросам, в том числе по играм на тотализаторе. От прохождения теста на полиграфе футболист отказался», — говорится в сообщении.

Герман и Еркин пополнили состав «Тамбова» в зимнее трансферное окно. «Тамбов» в 23-м туре чемпионата России с крупным счетом проиграл в гостях «Сочи» — 0:5.

Безвыигрышная серия команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) составляет 12 матчей. «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице. Ранее клуб рассматривал возможность сняться с турнира из-за финансовых трудностей.

 
 
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Герман и Еркин пополнили состав «Тамбова» в зимнее трансферное окно.
 
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