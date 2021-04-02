Работники «Атланта» сообщают, что их переводят на четырехдневку. Почему и причем тут Суэцкий канал

Источник материала: Tut.by

Работники завода «Атлант» сообщают, что на часть апреля их переводят на четырехдневный график работы вместо пятидневного. «Выпавшие» дни, как предполагается, отработают позже. По словам работников, такое решение руководство приняло из-за нехватки необходимых для производства холодильников. FINANCE.TUT.BY попытался узнать, действительно ли завод перешел на сокращенную рабочую неделю и как долго это продлится.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Информация о том, что «Атлант» переходит на четырехдневный график работы и переносят «выпавшие» рабочие дни на другие даты, появились еще в конце марта. Работники писали: «На заводе нет средств для закупки комплектующих, и руководство решило путем сокращения рабочих часов уменьшить затраты на зарплату работников. В принципе ничего нового для завода, работающего на склад».

Чуть позже еще один работник сообщил в редакцию, что дело вовсе не в отсутствии средств у предприятия, а в задержке поставки необходимых для производства холодильников материалов.

— В апреле мы не работаем по пятницам из-за недопоставки необходимых для выпуска продукции компонентов. Руководство сказало, что как только материалы доберутся до нас, мы перейдем на обычный режим работы с компенсацией пропущенных пятниц субботами.

То есть объективно причина «четырехдневок» не в нехватке средств на закупку, — рассказывает работник предприятия. Также он рассказал, что на производстве сейчас есть проблема с кадрами — не хватает рабочих.

— Летом кое-как это перекрывается студентами-сезонниками. Дальше начинается добровольно-принудительные привлечения работников непроизводственных отделов в цех для закрытия этих дыр. То есть ты уходишь в цех, а твою работу выполняют «счастливчики», которым удалось отбиться от этого. И за это никто не доплачивает.

Судя по информации на сайте завода, требует немало работников, в том числе слесари-ремонтники, токари, фрезеровщики, шлифовщики.

Что дело обстоит именно так, подтвердили еще несколько работников.

— Пока это просто переносы. До нас не доехал важный компонент, застрял в Суэцком канале.

И без него нет возможности работать в обычных объемах. Поэтому пятницы апреля мы гуляем до момента доставки этого компонента. А дальше компенсируем эти простои выходом в определенные субботы, — говорит еще один работник предприятия.

Получить комментарий руководства «Атланта» по этому вопросу оперативно не получилось — ни на звонки, ни на сообщения нам не ответили. Однако один из заводчан передал нам письмо от администрации предприятия, которое разослали работникам.

«Положение дел на рынке меняется буквально каждый день. Поэтому любые планы должны корректироваться в зависимости от ситуации. В эти дни для нашей компании она сложилась так, что в апреле мы вынуждены снизить суточные графики производства холодильников и морозильников с 3300 до 3000. Три пятницы — 2, 9 и 16 апреля — на МЗХ будут выходными. Их мы отрабатываем в субботу — 24 апреля, 22 мая и 26 июня. Причина такого решения — ситуация на рынке химических компонентов, которые мы применяем в производстве холодильников», говорится в сообщении.

Также там написано, что 2021 год для «Атлант» начался сложно. Он испытывает недостаток производственного персонала. Но даже несмотря на это, завод увеличивает объемы производства новых моделей и производит нужную номенклатуру. «По итогам двух месяцев 2021-го продажи холодильников лучше показателей, которые закладывали в бизнес-план», — говорится в сообщении.

Также указано, что на работу «Атланта» сейчас влияют внешние факторы. Среди них — рост цен на материалы, вопрос с поставками комплектующих (тут вспомнили в том числе про «пробку» в Суэцком канале).