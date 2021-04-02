Свершилось. Два главных секс-символа российского кино впервые снимаются в одном проекте

Источник материала: Tut.by

Два самых востребованных российских актера, которых принято называть секс-символами, — Данила Козловский и Александр Петров — впервые снимутся в одном проекте. Это будет многосерийный телевизионный фильм режиссера Валерия Тодоровского «Надвое». Съемки проекта уже начались, сообщает PR-служба продюсерской компании.



Фото: предоставлено PR-службой продюсерской компании Валерия Тодоровского

Продюсерская компания Валерия Тодоровского уже приступила к съемкам многосерийного телевизионного фильма «Надвое». Пиар-служба проекта уточняет, что два самых востребованных российских актера Данила Козловский и Александр Петров впервые снимаются в одном проекте.

«Надвое» — это современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В северной столице герои Костя (Данила Козловский) и Саня (Александр Петров) знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни.









Главные женские роли в проекте «Надвое» исполняют Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Продюсерами выступают Валерий Тодоровский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов.

Сериал покажут по телеканалу «Россия 1», а также в онлайн-сервисе more.tv. Дата премьеры пока не сообщается.