В Индии приземлились три самых дорогих истребителя в мире

Источник материала: Tut.by

Три французских истребителя Dassault Rafale без посадок перелетели в Индию с авиабазы Истр во Франции. Об этом сообщает defenseworld.net, ссылаясь на заявление представителей индийских военно-воздушных сил.



Dassault Rafale. Фото: wikipedia

Известно, что самолеты произвели воздушную дозаправку от заправщика ВВС Объединенных Арабских Эмиратов во время пролета над территорией этой страны.

В настоящее время в Индии находятся уже 15 истребителей Rafale из заказанных 36 машин. Партия этих самолетов была оплачена гигантской суммой в 8 миллиардов долларов, все самолеты, как ожидается, будут поставлены к концу 2022 года.

Стоимость контракта настолько велика, что каждая машина обошлась Индии в среднем в 240 миллионов долларов. Это делает Rafale практически самым дорогим серийным истребителем в мире. В самой Индии к сделке отнеслись неоднозначно, ее организаторов обвиняли в коррупционном сговоре.

Истребители Dassault Rafale считаются одними из лучших машин в мире поколения «4+», они имеют боевой радиус до 1650 километров без дозаправки. Вооружение самолетов составляют крылатые ракеты «воздух-земля» с дальностью до 300 километров, ракетами Meteor класса «воздух-воздух» с дальностью поражения до 150 километров и высокоточными боеприпасами «воздух-земля» Hammer, поражающими цели на дистанции до 70 километров.