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В Индии приземлились три самых дорогих истребителя в мире
Источник материала: Tut.by
Три французских истребителя Dassault Rafale без посадок перелетели в Индию с авиабазы Истр во Франции. Об этом
Известно, что самолеты произвели воздушную дозаправку от заправщика ВВС Объединенных Арабских Эмиратов во время пролета над территорией этой страны.
В настоящее время в Индии находятся уже 15 истребителей Rafale из заказанных 36 машин. Партия этих самолетов была оплачена гигантской суммой в 8 миллиардов долларов, все самолеты, как ожидается, будут поставлены к концу 2022 года.
Стоимость контракта настолько велика, что каждая машина обошлась Индии в среднем в 240 миллионов долларов. Это делает Rafale практически самым дорогим серийным истребителем в мире. В самой Индии к сделке отнеслись неоднозначно, ее организаторов обвиняли в коррупционном сговоре.
Истребители Dassault Rafale считаются одними из лучших машин в мире поколения «4+», они имеют боевой радиус до 1650 километров без дозаправки. Вооружение самолетов составляют крылатые ракеты «воздух-земля» с дальностью до 300 километров, ракетами Meteor класса «воздух-воздух» с дальностью поражения до 150 километров и высокоточными боеприпасами «воздух-земля» Hammer, поражающими цели на дистанции до 70 километров.
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Всего страна заказала 36 таких самолетов, и они обошлись в целое состояние.
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