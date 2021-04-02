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Кто бы сомневался! Депутаты утвердили "драконовские" поправки к закону о СМИ
Источник материала: Партизан
Правящий режим намерен официально запретить показывать то, что происходит на "несанкционированных" акциях. Таким образом власти хотят "оградить" мир от зрелища взрывающихся гранат во время мирных протестов беларусов?
Сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси, передает БЕЛТА. Новый закон вводит ряд жестких ограничений. Законопроект представил министр внутренних дел Иван Кубраков.
Проектом закона упраздняется уведомительный порядок организации и проведения массовых мероприятий в постоянных местах. Все массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти. «При этом местные исполнительные и распорядительные органы наделяются правом определять места, рекомендованные для проведения массовых мероприятий».
Также документом вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия, размещение объявлений о нем, изготовление и распространение листовок и другой информационной продукции о нем до получения разрешения.
Еще один новый жесткий запрет — на освещение в средствах массовой информации, сети интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, «с целью их популяризации или пропаганды».
Вводятся дополнительные требования к журналистам, работающим на массовом мероприятии. Они должны соблюдать общественный порядок наравне с организаторами и участниками массовых мероприятий.
Также установлен запрет на «выполнение журналистами, присутствующими на массовом мероприятии, распорядительных функций по организации и проведению массового мероприятия, а также запрет на наделение иных лиц полномочиями на аналогичные действия».
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Правящий режим намерен официально запретить показывать то, что происходит на "несанкционированных" акциях. Таким образом власти хотят "оградить" мир от зрелища...
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