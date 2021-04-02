Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Карасин: школьники из Беларуси смогут спокойно поступать в российские вузы

Интеграция ― это процесс, имеющий множество направлений, из которых главное ― единство взглядов на жизнь и историю, и в этом смысле договор о создании Союзного государства Беларуси и России, заключенный в 1996 году, уже имеет историческое значение, отметил российский сенатор в студии радио Sputnik.

"Интеграция экономическая намного более сложна, потому что она затрагивает интересы многих компаний и людей, но и здесь очевидны достижения, потому что граждане Беларуси и России пользуются одинаковыми правами в плане работы, пребывания на территории друг друга. Это немалые достижения, что стало очевидно сейчас в условиях пандемии", ― отметил Карасин.

По его мнению, Союзное государство стало прообразом того, как должны строить между собой отношения братские и исторически близкие республики и народы.

Сенатор также отметил, что не согласен с категоричными высказываниями о сложностях белорусско-российской интеграции, и считает, что на нынешнем интеграционном этапе многое зависит от молодого поколения.

В частности, молодежи Беларуси и России необходимо предоставить возможность получать образование друг у друга и беспрепятственно контактировать при помощи учебных программ, "это делается, но не так быстро, как хотелось бы", сказал сенатор.

"У нас уже есть решение, о котором сегодня на нашей пленарной встрече говорилось. Принято решение о специальной программе для Беларуси о том, чтобы молодежь, которая заканчивает школу, могла спокойно поступать в высшие учебные заведения, несмотря на то, что у нас ЕГЭ, у вас есть другая система проверки знаний после школы", ― рассказал Карасин.

Когда белорусские и российские выпускники могут совместно после школы получать образование, воспринимать менталитет своих сверстников из союзной страны, и тогда поколение, которое выйдет в жизнь в 2025-2030 годах, будет совсем иначе относиться к проблемам, одинаково видеть сложности и достижения, рассуждает сенатор.

"Над этим надо работать, это главная задача, которая стоит не только в плане образования, она стоит и в плане создания Союзного государства", ― резюмировал Карасин.

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