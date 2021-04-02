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Карасин: школьники из Беларуси смогут спокойно поступать в российские вузы
02.04.2021 16:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
"Интеграция экономическая намного более сложна, потому что она затрагивает интересы многих компаний и людей, но и здесь очевидны достижения, потому что граждане Беларуси и России пользуются одинаковыми правами в плане работы, пребывания на территории друг друга. Это немалые достижения, что стало очевидно сейчас в условиях пандемии", ― отметил Карасин.
По его мнению, Союзное государство стало прообразом того, как должны строить между собой отношения братские и исторически близкие республики и народы.
Сенатор также отметил, что не согласен с категоричными высказываниями о сложностях белорусско-российской интеграции, и считает, что на нынешнем интеграционном этапе многое зависит от молодого поколения.
В частности, молодежи Беларуси и России необходимо предоставить возможность получать образование друг у друга и беспрепятственно контактировать при помощи учебных программ, "это делается, но не так быстро, как хотелось бы", сказал сенатор.
"У нас уже есть решение, о котором сегодня на нашей пленарной встрече говорилось. Принято решение о
Когда белорусские и российские выпускники могут совместно после школы получать образование, воспринимать менталитет своих сверстников из союзной страны, и тогда поколение, которое выйдет в жизнь в 2025-2030 годах, будет совсем иначе относиться к проблемам, одинаково видеть сложности и достижения, рассуждает сенатор.
"Над этим надо работать, это главная задача, которая стоит не только в плане образования, она стоит и в плане создания Союзного государства", ― резюмировал Карасин.
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Молодежи Беларуси и России нужно предоставить больше возможностей получать образование друг у друга, считает глава Комитета Совета Федерации Федерального...
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