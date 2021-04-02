Пожарные спасли в Минске девушку, сидевшую на парапете балкона – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел утром в пятницу 2 апреля на улице Наполеона Орды. Когда к месту прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что в окне лоджии 9-го этажа сидит 24-летняя девушка, которую держит хозяин квартиры.

Пока пожарные поднимали к окну автолестницу, двое бойцов расчета сумели проникнуть в квартиру и втянуть минчанку в помещение. Спасенную передали медикам скорой.