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Пожарные спасли в Минске девушку, сидевшую на парапете балкона – видео

02.04.2021 16:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел утром в пятницу 2 апреля на улице Наполеона Орды. Когда к месту прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что в окне лоджии 9-го этажа сидит 24-летняя девушка, которую держит хозяин квартиры.

Пока пожарные поднимали к окну автолестницу, двое бойцов расчета сумели проникнуть в квартиру и втянуть минчанку в помещение. Спасенную передали медикам скорой.

 
 
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Сотрудники МЧС спасли в Минске девушку, которая сидела на парапете балкона на 9-м этаже. Смотрите на видео кадры с места происшествия.
 
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