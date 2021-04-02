Топ-5 угроз для безопасности Союзного государства назвали в ФСБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр - Sputnik. Спецслужбы двух стран назвали факторы, которые могут негативно повлиять на обстановку в Союзном государстве. Об этом во время доклада по видеоконференцсвязи сообщил начальник научно-исследовательского центра ФСБ Алексей Маруев.

Технологии по свержению власти

Совместное исследование провели специалисты научно-исследовательского центра ФСБ и Института национальной безопасности Беларуси. Они проанализировали политическую, экономическую, военную, информационную и социальную сферы. В учет было взято "неослабевающее стремление США" усилить влияние в мире, пояснил Маруев.

"Используются масштабные технологии свержения легитимных политических режимов, провоцирование внутригосударственной нестабильности и конфликтов. Так, разработка и реализация сценариев на постсоветском пространстве усовершенствованных сценариев цветных революций является для стран запада и их военно-политических блоков стратегическим приоритетом", – рассказал он.

По словам Маруева, события после президентских выборов-2020 в Беларуси – один из примеров адаптации цветных революций под местные условия, включая "психологическое воздействие на широкие слои населения".

По данным российских спецслужб, попытки по дестабилизации ситуации продолжатся. Активизация этой деятельности прогнозируется в ходе подготовки и проведении выборов в Госдуму РФ и Федеральное собрание этой осенью.

"Участники террористическо-экстремистской деятельности пытаются достичь своей цели путем оказания информационно-психологического воздействия на сознание населения через популяризацию своих деструктивных установок", – уверен глава центра ФСБ.

Экономическое давление и наркотики

Санкции также продолжают оказывать давление на экономическое положение Беларуси и России. В качестве немаловажных факторов, которые оказывают влияние на внешнее сотрудничество стран, эксперты также называют непростую ситуацию с COVID-19.

"Сохраняется внешнеэкономическое давление на Беларусь и Россию со стороны иностранных государств. Отмечается рост масштабов транснациональной экономической преступности. Подрыв финансово-экономического потенциала, незаконный оборот наркотических средств, оружия и боеприпасов, разрушение традиционных духовных нравственных ценностей, разжигание межнациональной розни и религиозной вражды", – подчеркнул Маруев.

По сведениям МВД России, в 2020 году на территории Союзного государства зафиксировано около 200 тысяч наркопреступлений, изъято больше 21 тонны запрещенных веществ. Удалось снизить трафик опиатов из Афганистана. При этом дельцы переключились на производство синтетических наркотиков. В данный момент угроза исходит от Украины, через которую проходит так называемый "балканский коридор".

Рост экстремизма и террористическая угроза

Наряду с распространением радикального исламизма, в последнее время сотрудники ФСБ фиксирует возрастающую популярность других течений, включая идеологии национализма и неонацизма.

"Представители экстремистско-террористической деятельности пытаются достичь своей цели путем оказания информационно-психологического воздействия на сознание населения через популяризацию своих деструктивных установок", – сказал Маруев.

Также сохраняется угроза совершения терактов на территории Союзного государства. Опасности, которые указаны в докладе, сохраняются и остаются актуальными для спецслужб уже не первый год.

Помимо них, не исключено усиление миграционных потоков на территории Союзного государства. Угрозой также названа зависимость информационной инфраструктуры стран Союзного государства от импорта зарубежных информационных и телекоммуникационных технологий.

Читайте также:

Лукашенко о предотвращенном теракте : шли бы люди - взрыв

: шли бы люди - взрыв Зачем Байден оскорбил Путина и что ему за это было?

Пандемия диктует правила : кто из россиян может посещать Беларусь