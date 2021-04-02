«Интервью с преступником»: отчитанный за проступки кот рассмешил интернет

Источник материала: ОНТ

Коту по кличке Зевс пришлось несладко. А всему виной – его собственные проступки. Хозяйка кота решила отчитать питомца и заодно записать это на видео. Реакция кота на поставленные перед ним вопросы – бесценна. Видео опубликовал портал «Ридус».





На кадрах видно, как хозяйка берет у кота импровизированное интервью, спрашивая, будет ли тот продолжать «драть диван» и царапать руки. Кот хранит молчание, однако с каждым вопросом он становится все грустнее и грустнее. По всей видимости, не делают ему настроения и ножницы, которые держит в руках вторая девушка.

«Ахахах, кот такой: "Без комментариев"», «По взгляду понятно, что точно будет», – отмечают комментаторы под видео. Кстати, в TikTok запись допроса уже набрала 900 тыс. просмотров.

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