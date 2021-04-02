|
«Интервью с преступником»: отчитанный за проступки кот рассмешил интернет
Источник материала: ОНТ
Коту по кличке Зевс пришлось несладко. А всему виной – его собственные проступки. Хозяйка кота решила отчитать питомца и заодно записать это на видео. Реакция кота на поставленные перед ним вопросы – бесценна. Видео
На кадрах видно, как хозяйка берет у кота импровизированное интервью, спрашивая, будет ли тот продолжать «драть диван» и царапать руки. Кот хранит молчание, однако с каждым вопросом он становится все грустнее и грустнее. По всей видимости, не делают ему настроения и ножницы, которые держит в руках вторая девушка.
«Ахахах, кот такой: "Без комментариев"», «По взгляду понятно, что точно будет», – отмечают комментаторы под видео. Кстати, в TikTok запись допроса уже набрала 900 тыс. просмотров.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коту по кличке Зевс пришлось несладко. А всему виной – его собственные проступки. Хозяйка кота решила отчитать питомца и заодно записать это на видео. Реакция кота...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)