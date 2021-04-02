Ученые: злоупотребление апельсинами повышает риск развития меланомы

Источник материала: ОНТ

Злоупотребление цитрусами, особенно апельсинами и соком из них, может привести к увеличению рисков развития меланомы, заявили ученые по результатам исследования. Об этом пишет издание Express со ссылкой на данные Британского журнала дерматологии.

Специалисты Университета Индианы пришли к выводу, что, если ежедневно съедать свыше двух порций цитрусовых, вероятность появления рака кожи повышается на 63%. Особенно этому риску при частом потреблении цитрусовых подвержены обладатели светлой кожи.

Как пояснили ученые, причина в веществе псоралене – оно содержится в цитрусовых и имеет фотосенсибилизирующие и фотокарциногенные свойства.

ФОТО: pixabay

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