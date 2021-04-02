Трехлетний ребенок заблудился и трое суток выживал в лесу в Канаде

Источник материала: ОНТ

В Кингстоне (провинция Онтарио, Канада) в лесу заблудился трехлетний ребенок. Мальчик провел в условиях дикой природы трое суток и выжил. На необычную историю обращает внимание Global News.

Трехлетний Джуд Лейтон ушел из дома 28 марта. Ребенок пропал. В поисках малыша на близлежащих водоемах и в лесах были задействованы местные спасатели и полицейские.

Мальчика нашли днем 31 марта. Ребенок спал в километре от места, где был замечен в последний раз. Джуда госпитализировали. Медики оценили состояние мальчика как удовлетворительное.

Спасатели и полицейские были удивлены, что ребенок в течение 72 часов выживал в условиях дикой природы в холодное время года.

Фото: Ontario Provincial Police | Twitter/ Kat_leyton

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