|
Трехлетний ребенок заблудился и трое суток выживал в лесу в Канаде
Источник материала: ОНТ
В Кингстоне (провинция Онтарио, Канада) в лесу заблудился трехлетний ребенок. Мальчик провел в условиях дикой природы трое суток и выжил. На необычную историю
Трехлетний Джуд Лейтон ушел из дома 28 марта. Ребенок пропал. В поисках малыша на близлежащих водоемах и в лесах были задействованы местные спасатели и полицейские.
Мальчика нашли днем 31 марта. Ребенок спал в километре от места, где был замечен в последний раз. Джуда госпитализировали. Медики оценили состояние мальчика как удовлетворительное.
Спасатели и полицейские были удивлены, что ребенок в течение 72 часов выживал в условиях дикой природы в холодное время года.
Фото: Ontario Provincial Police | Twitter/ Kat_leyton
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кингстоне (провинция Онтарио, Канада) в лесу заблудился трехлетний ребенок. Мальчик провел в условиях дикой природы трое суток и выжил. На необычную историю...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)