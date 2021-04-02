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Жена Джо Байдена разыграла журналистов – шутка удалась
Источник материала: ОНТ
Супруга президента США Джо Байдена разыграла членов пресс-пула 1 апреля,
Джилл Байден пошутила над журналистами во время перелета из Калифорнии в Вашингтон. Первая леди США притворилась стюардессой. Она надела черный парик и бейджикс с подписью «Жасмин». Джилл Байден раздала всем желающим мороженое. О том, что это розыгрыш, члены пресс-пула узнали, когда супруга президента вернулась без парика и воскликнула «С первым апреля!»
Как отметили журналисты, никто не распознал в стюардессе Джилл Байден.
ФОТО: drbiden / Instagram
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Супруга президента США Джо Байдена разыграла членов пресс-пула 1 апреля, сообщает телеканал NBC. Джилл Байден пошутила над журналистами во время перелета из...
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