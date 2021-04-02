ГАИ сможет получить доступ к данным о прохождении водительского медосмотра

Источник материала: ОНТ

В корректировках закона «О дорожном движении», рассматриваемого депутатами парламента 2 апреля, содержится норма, согласно которой ГАИ сможет получить доступ к базе данных о прохождении медосмотра автовладельцами. Об этом сообщается на сайте Национального правового интернет-портала.

Отмечается, что ГАИ сможет получать информацию о том, кому из водителей не дали разрешение на управление транспортным средством из-за проблем со здоровьем. Пополнением базы станут заниматься медучреждения.

Для курсантов автошкол также предусмотрены нововведения. Например, экзамен по вождению можно будет сдавать на машинах с автоматической коробкой передач, а МВД сможет запрещать проведение занятий по вождению на некоторых участках дорог.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram