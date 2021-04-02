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ГАИ сможет получить доступ к данным о прохождении водительского медосмотра

02.04.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ сможет получить доступ к данным о прохождении водительского медосмотра

В корректировках закона «О дорожном движении», рассматриваемого депутатами парламента 2 апреля, содержится норма, согласно которой ГАИ сможет получить доступ к базе данных о прохождении медосмотра автовладельцамиОб этом сообщается на сайте Национального правового интернет-портала. 

Отмечается, что ГАИ сможет получать информацию о том, кому из водителей не дали разрешение на управление транспортным средством из-за проблем со здоровьем. Пополнением базы станут заниматься медучреждения. 

Для курсантов автошкол также предусмотрены нововведения. Например, экзамен по вождению можно будет сдавать на машинах с автоматической коробкой передач, а МВД сможет запрещать проведение занятий по вождению на некоторых участках дорог. 

ФОТО: БЕЛТА 

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В корректировках закона «О дорожном движении», рассматриваемого депутатами парламента 2 апреля, содержится норма, согласно которой ГАИ сможет получить доступ...
 
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