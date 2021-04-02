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В Турции бездомная кошка пришла к врачам с котятами: им нужна была помощь, и она знала, куда нужно идти

02.04.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Турции бездомная кошка пришла к врачам с котятами: им нужна была помощь, и она знала, куда нужно идти

Невероятно высокому интеллекту кошек найдено еще одно подтверждение – в Турции пушистая мама пришла к врачам со своими котятами. Врачи поначалу удивились такой гостье, а потом поняли, что с котятами что-то не так. Об этом сообщает турецкий телеканал Ulke TV.


Как оказалось, кошка пришла котят в больницу не просто так, а потому, что им нужна была помощь врачей. Малыши страдали от глазной инфекции, из-за которой они не могли даже открыть глаза. Поняв это, врачи позвонили ветеринарам и, проконсультировавшись, закапали котятам в глаза нужное лекарство.


ÜLKE TV

Лекарство подействовало практически мгновенно и уже через несколько часов малыши смогли открыть глаза.


ÜLKE TV

До этого происшествия кошка была знакома работникам больницы, которые прикармливали её. Однако врачи не знали, что у неё родились котята. Поэтому, после недавнего инцидента, кошку и котят отправят в другое место, где за их здоровьем будут внимательно наблюдать.

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Невероятно высокому интеллекту кошек найдено еще одно подтверждение – в Турции пушистая мама пришла к врачам со своими котятами. Врачи поначалу удивились такой...
 
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