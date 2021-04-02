|
МАРТ: Некоторые аптеки повышали цены в 3 раза
Источник материала: ОНТ
В 2020 году в результате проверок было выявлено завышение стоимости медпрепаратов некоторыми аптеками в три раза. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1»
Мониторинг цен на лекарственные средства продолжается. МАРТ будет проводить проверки вместе с Минздравом и КГК. По словам Владимира Колтовича, жалобы на завышенные цены в аптеках поступают все реже.
Напомним, 1 января в Беларуси поднялся НДС на многие препараты. Аптекам было необходимо привести цены в соответствие с новыми размерами налога на добавленную стоимость. Из-за повышения ставок на НДС в феврале Госконтроль начал проводить мониторинг аптек и проверять обоснованность повышения цен на медпрепараты.
ФОТО: freepik
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году в результате проверок было выявлено завышение стоимости медпрепаратов некоторыми аптеками в три раза. Об этом в эфире телеканала «Беларусь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)