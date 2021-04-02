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МАРТ: Некоторые аптеки повышали цены в 3 раза

02.04.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МАРТ: Некоторые аптеки повышали цены в 3 раза

В 2020 году в результате проверок было выявлено завышение стоимости медпрепаратов некоторыми аптеками в три раза. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Мониторинг цен на лекарственные средства продолжается. МАРТ будет проводить проверки вместе с Минздравом и КГК. По словам Владимира Колтовича, жалобы на завышенные цены в аптеках поступают все реже.

Напомним, 1 января в Беларуси поднялся НДС на многие препараты. Аптекам было необходимо привести цены в соответствие с новыми размерами налога на добавленную стоимость. Из-за повышения ставок на НДС в феврале Госконтроль начал проводить мониторинг аптек и проверять обоснованность повышения цен на медпрепараты. 

ФОТО: freepik



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В 2020 году в результате проверок было выявлено завышение стоимости медпрепаратов некоторыми аптеками в три раза. Об этом в эфире телеканала «Беларусь...
 
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