МАРТ: Некоторые аптеки повышали цены в 3 раза

Источник материала: ОНТ

В 2020 году в результате проверок было выявлено завышение стоимости медпрепаратов некоторыми аптеками в три раза. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Мониторинг цен на лекарственные средства продолжается. МАРТ будет проводить проверки вместе с Минздравом и КГК. По словам Владимира Колтовича, жалобы на завышенные цены в аптеках поступают все реже.

Напомним, 1 января в Беларуси поднялся НДС на многие препараты. Аптекам было необходимо привести цены в соответствие с новыми размерами налога на добавленную стоимость. Из-за повышения ставок на НДС в феврале Госконтроль начал проводить мониторинг аптек и проверять обоснованность повышения цен на медпрепараты.

ФОТО: freepik









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