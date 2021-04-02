Показы этической моды на Belarus Fashion Week пройдут 3 и 4 апреля

Белорусская палата моды при поддержке компании А1 проводит показы этической моды в рамках Belarus Fashion Week. Все желающие смогут бесплатно посмотреть их в эфире видеосервиса VOKA 3 и 4 апреля.





На Неделе моды будет представлено пять коллекций белорусских дизайнеров, созданных из природных материалов, чтобы показать, как в поисках решений для экологических проблем современности меняется даже индустрия моды.

«И потребители, и дизайнеры начинают осознавать экологические и социальные последствия быстрой моды: увеличение выбросов токсичных веществ от текстильных фабрик, загрязнение воды от производства синтетических волокон, деградация почвы и вымирание лесов. Поэтому так важно продвигать этическую и устойчивую моду, что мы и делаем последние несколько лет», — отметила основательница Belarus Fashion Week и председатель Белорусской палаты моды Янина Гончарова.

3 апреля в 16:00 зрители VOKA увидят новую коллекцию от дизайнера Павла Кацевича и его бренда Key-to-art, созданную из натуральных экологичных тканей — хлопковых, шерстяных, а также выработанных из крапивы или эвкалипта.

Бренд Zanka представит коллекцию «Думкi» из натуральной пряжи и тканей с добавлением переработаннаных материалов. «Еду да таткi» — новые работы Татьяны Тур, для которых она выбрала земляные оттенки и натуральные ткани, чтобы рассказать историю про взаимосвязь человека и природы, внутренние сады и чудеса повседневности. А бренд «Кастрама» презентует коллекцию «Плынь», созданную как напоминание о том, что одежда должна быть красивой и удобной независимо от модных тенденций.

4 апреля в 18:30 состоится показ Тамары Горидовец, основательницы одноименного бренда Harydavets — платья-сарафаны, кафтаны, юбки-передники из льна, хлопка, бамбука и натурального шелка, вдохновленные красотой белорусской природы.

Присоединиться к трансляциям показов можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA — с любого устройства и в любой сети после авторизации по номеру телефона.

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