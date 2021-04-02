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Палата представителей приняла поправки в законы по противодействию экстремизму
Источник материала: Навiны
Палата представителей Национального собрания в первом чтении приняла законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму».
Документ предлагает установить специальный срок ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, а также признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами, передает
Закрепляются определения терминов «экстремистская символика и атрибутика», «экстремистское формирование», расширено определение терминов «экстремизм», «экстремистские материалы».
Координацию деятельности субъектов противодействия экстремизму предлагается возложить на органы внутренних дел, планируется расширить перечень госорганов — субъектов противодействия экстремизму.
Проект закона устанавливает порядок запрета деятельности экстремистских формирований.
Министерство внутренних дел будет уполномочено вести и публиковать перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.
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Палата представителей Национального собрания в первом чтении приняла законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму».
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