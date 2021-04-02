Эти знаменитости сменили пол! Вы будете шокированы!

Источник материала: ОНТ

Так бывает, что человек рождается не в своем теле. Многие приходят к этому только в осознанном возрасте, а кто-то понимает это еще в детстве. И здесь главное принять для себя правильное решение – жить в этом теле всю оставшуюся жизнь или решиться на радикальные изменения. В Европе к таким изменениям привыкли, в других странах пока относятся скептически и негативно. Давайте посмотрим, кто из звезд сменил пол и зажил по-новому.





Братья Вачовски



Фото: zen.yandex.ru

Ларри и Энди – несомненно, талантливые режиссеры, которые сняли всеми известный фильм «Матрица». Не так давно публика узнала о том, что Ларри ощущает себя глубоко несчастным человеком, потому что родился в теле мужчины. Долгие годы он пытался себя принять таким, какой он есть, но его эмоции взяли над ним верх. Тогда он и решился на смену пола. Когда он рассказал своей семье о таком решении, его единогласно поддержали. На премьеру фильма «Облачный атлас» пришла уже женщина с оригинальной прической – Лана, которая смотрелась достаточно органично.

Через некоторое время второй брат, Энди, заявил о том, что тоже сменил пол. Теперь он стал Лилли. Интересно, что Энди давно себя чувствовал женщиной, но не решался на такой отважный поступок, потому что не хотел пристального внимания к своей личности.

Брюс Дженнер



Фото: peopletalk.ru

Известный легкоатлет, заслуженный обладатель олимпийской золотой медали в 2015 году сменил пол. До этого он состоял в браке 3 раза, но как признается сам Брюс, он не был счастлив.

Отец шестерых детей начал переодеваться в женские платья в возрасте 8 лет. Уже тогда он понимал, что хочет стать женщиной. После раскрытия своей тайны в Twitter за 4 часа на него подписалось миллион человек. Новость разлетелась по всему миру.

Теперь ее зовут Кейтлин, по версии некоторых известных изданий ее считают самой известной женщиной – трансгендером.

Честити Боно



Фото: instyle.ru

Не только мужчины решаются на смену пола. К примеру, дочь известной певицы Шер, в 18 лет прямо заявила о своей ориентации. В 2008 году Честити сделала первую операцию по смене пола, но окончательное преображение закончилось только в 2010 году. Дочь Шер официально стала мужчиной – Чезом. Самой певице были такие радикальные изменения не по душе, но она приняла свое чадо таким, каким он хотел быть.

В 2017 году сын Шер встречался с актрисой Шарой Блю. На данный момент о личной жизни Чеза ничего не известно.

Джордж Джеймсон



Фото: topovik.com

Одним из самых смелых людей является Джордж, который родился в Великобритании в 1935 году. Еще в детстве он понял, что не хочет оставаться в теле мужчины, за что ему пришлось поплатиться. Над ним издевались сверстники, его положили в психиатрическую больницу, была даже попытка самоубийства, но он не сдавался. В то время подобные операции проводились нелегально, опыта у врачей было мало, поэтому вероятность выжить на операционном столе была 50 на 50. Однако Джордж рискнул и не прогадал. Из Марокко в Англию приехала уже сексуальная Эйприл, у которой не было отбоя от приглашений сниматься в кино. Восходящая звезда была любима зрителями и продюсерами, правда о ее прошлом открылась лишь в 1961 году на пике карьеры.

Успешная актриса вышла замуж за лорда, с которым они завели детей.

На данный момент Эйприл Эшли 85 лет, она защищает транссексуалов и наслаждается жизнью.

Родерик Кокс



Фото: zen.yandex.ru

Еще в школе мальчик начал испытывать сексуальное влечение к одноклассникам того же пола. Родерик красился и одевался как девочка, за что его не любили школьники и учителя. Это не помешало ему решиться на операцию по смене пола.

Изменившая жизнь и стиль Лаверна Кокс мечтала о карьере актрисы. И в 2013 году получила роль в сериале «Оранжевый – хит сезона». Там она успешно сыграла Софи Бастет, за что ее номинировали на премию «Эмми». В 2019 году Лаверна снялась для обложки Vogue.





По материалам сайтов irma-stream.ru , ivi.ru , 24smi.org

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