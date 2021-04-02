Вы точно не захотите это есть! 10 доказательств того, что некоторым людям лучше держаться подальше от кухни

Источник материала: ОНТ

Некоторые люди могут по праву гордиться своими кулинарными способностями, навыки других могут быть далеки от идеала. Однако наибольшего уважения заслуживают те, кто не боится выставить на всеобщее обозрение даже полное фиаско. Самые оглушительные провалы в кулинарии, которые повергли бы Гордона Рамзи в депрессию, – смотрите в нашей подборке.

Когда впервые в жизни решил воспользоваться вафельницей

«Мой друг решил добавить в сэндвич немного мяса…»



CornBoye / reddit

Сыр с кусочком пиццы



uwu_vince_uwu / reddit

«Пыталась испечь торт в виде Губки Боба на 3-летие дочери»



Capital-Sir / reddit

«Решил сэкономить и приготовить пиццу сам»



PacificReign / reddit

Рамен на скорую руку



Duck_jpeg / reddit

Кофе в кружке из огурца



haha_poor13 / reddit Мясное блюдо на стол ко дню рождения



brandonfloss / reddit

«В моей голове это выглядело намного лучше»



howierid / reddit

Кажется, спор об ананасах в пицце окончательно разрешен

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