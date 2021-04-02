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Вы точно не захотите это есть! 10 доказательств того, что некоторым людям лучше держаться подальше от кухни

02.04.2021 16:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вы точно не захотите это есть! 10 доказательств того, что некоторым людям лучше держаться подальше от кухни

Некоторые люди могут по праву гордиться своими кулинарными способностями, навыки других могут быть далеки от идеала. Однако наибольшего уважения заслуживают те, кто не боится выставить на всеобщее обозрение даже полное фиаско. Самые оглушительные провалы в кулинарии, которые повергли бы Гордона Рамзи в депрессию, – смотрите в нашей подборке.

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Некоторые люди могут по праву гордиться своими кулинарными способностями, навыки других могут быть далеки от идеала. Однако наибольшего уважения заслуживают те,...
 
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