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Вы точно не захотите это есть! 10 доказательств того, что некоторым людям лучше держаться подальше от кухни
Источник материала: ОНТ
Некоторые люди могут по праву гордиться своими кулинарными способностями, навыки других могут быть далеки от идеала. Однако наибольшего уважения заслуживают те, кто не боится выставить на всеобщее обозрение даже полное фиаско. Самые оглушительные провалы в кулинарии, которые повергли бы Гордона Рамзи в депрессию, – смотрите в нашей подборке.
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