Мужчина утонул в водоеме на территории частного дома в Борисовском районе

Источник материала: ОНТ

Несчастный случай произошел в Борисовском районе 1 апреля – в водоеме на территории частного дома утонул мужчина, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Спасателям стало известно о происшествии в 17:19. Мужчина утонул в водоеме в деревне Старая Метча Борисовского района.

Тело 59-летнего погибшего нашли и достали из воды сотрудники ОСВОД.

ФОТО: БЕЛТА

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