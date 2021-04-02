|
Мужчина утонул в водоеме на территории частного дома в Борисовском районе
Источник материала: ОНТ
Несчастный случай произошел в Борисовском районе 1 апреля – в водоеме на территории частного дома утонул мужчина,
Спасателям стало известно о происшествии в 17:19. Мужчина утонул в водоеме в деревне Старая Метча Борисовского района.
Тело 59-летнего погибшего нашли и достали из воды сотрудники ОСВОД.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несчастный случай произошел в Борисовском районе 1 апреля – в водоеме на территории частного дома утонул мужчина, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Спасателям...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)