«Минские зубры» – чемпионы хоккейной Высшей лиги

Источник материала: ОНТ

«Минские зубры» стали чемпионами хоккейной Высшей лиги. В финале фарм-клуб минского «Динамо» обыграл «Юниор».

В пятом матче серии «Минские зубры» победили со счётом 2:1. Решающую шайбу забросил Данила Климович. Самым результативным игроком в нокаут-раунде стал нападающий «зубров» Даниил Степанов: он забросил четыре шайбы и оформил 12 голевых передач.

В прошлом сезоне плей-офф в Высшей лиге проводился впервые: тогда чемпионами стали хоккеисты сборной Беларуси не старше 17 лет, обыгравшие «Минских зубров».

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