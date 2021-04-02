ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Минские зубры» – чемпионы хоккейной Высшей лиги

02.04.2021 16:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Минские зубры» – чемпионы хоккейной Высшей лиги

«Минские зубры» стали чемпионами хоккейной Высшей лиги. В финале фарм-клуб минского «Динамо» обыграл «Юниор».

В пятом матче серии «Минские зубры» победили со счётом 2:1. Решающую шайбу забросил Данила Климович. Самым результативным игроком в нокаут-раунде стал нападающий «зубров» Даниил Степанов: он забросил четыре шайбы и оформил 12 голевых передач. 

В прошлом сезоне плей-офф в Высшей лиге проводился впервые: тогда чемпионами стали хоккеисты сборной Беларуси не старше 17 лет, обыгравшие «Минских зубров».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Минские зубры» стали чемпионами хоккейной Высшей лиги. В финале фарм-клуб минского «Динамо» обыграл «Юниор». В пятом матче серии «Минские зубры» победили со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Показы этической моды на Belarus Fashion Week пройдут 3 и 4 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by