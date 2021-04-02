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«Минские зубры» – чемпионы хоккейной Высшей лиги
Источник материала: ОНТ
«Минские зубры» стали чемпионами хоккейной Высшей лиги. В финале фарм-клуб минского «Динамо» обыграл «Юниор».
В пятом матче серии «Минские зубры» победили со счётом 2:1. Решающую шайбу забросил Данила Климович. Самым результативным игроком в нокаут-раунде стал нападающий «зубров» Даниил Степанов: он забросил четыре шайбы и оформил 12 голевых передач.
В прошлом сезоне плей-офф в Высшей лиге проводился впервые: тогда чемпионами стали хоккеисты сборной Беларуси не старше 17 лет, обыгравшие «Минских зубров».
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«Минские зубры» стали чемпионами хоккейной Высшей лиги. В финале фарм-клуб минского «Динамо» обыграл «Юниор». В пятом матче серии «Минские зубры» победили со...
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