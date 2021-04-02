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Вулканическая активность в мире набирает обороты

02.04.2021 16:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вулканическая активность в мире набирает обороты

«Взрывной сезон»: вулканическая активность в мире набирает обороты. Люди с разных континентов подвергаются опасности из-за сильных извержений.


По весне проснулись Ключевской, Этна, Фаградалсфьяль и Пакая. Уничтожить планету они не смогут, но, тем не менее, представляют серьезную проблему для своих «соседей» – местных жителей. Исландский вулкан, спавший 6 тысяч лет, завораживает и пугает одновременно. В погоне за невероятными снимками фотографы сжигают дроны. Кто-то ради развлечения, рискуя жизнью, пытается пожарить хот-доги на лаве.

На Сицилии вновь активизировался и заблокировал воздушное пространство вулкан Этна. Сначала из разломов стали вырываться раскаленные камни. В воздух поднялся 12-километровый столб пепла. А ночью вулкан вспыхнул. 

В Гватемале началось мощное извержение вулкана Пакая. Выбросы вулканического пепла достигают 800 метров. Столб дыма уже поднялся на высоту 5,5 километров, а пепел засыпает даже некоторые населенные пункты. Местные власти подготовили убежища для жителей на случай катастрофы.

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«Взрывной сезон»: вулканическая активность в мире набирает обороты. Люди с разных континентов подвергаются опасности из-за сильных извержений. По весне...
 
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