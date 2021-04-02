«Дом-2» перезапустят: названы имена ведущих телепроекта

Источник материала: ОНТ

Российское реалити-шоу «Дом-2», о закрытии которого в декабре 2020-го сообщил канал ТНТ, перезапустят на телеканале «Ю» с 19 апреля. Об этом изданию «Ведомости» рассказал представитель «Ю».

Название нового шоу – «Дом-2. Новая любовь». Выпуски проекта планируют транслировать утром и вечером на протяжении двух часов.

ФОТО: YouTube





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