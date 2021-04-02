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«Дом-2» перезапустят: названы имена ведущих телепроекта

02.04.2021 16:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Дом-2» перезапустят: названы имена ведущих телепроекта

Российское реалити-шоу «Дом-2», о закрытии которого в декабре 2020-го сообщил канал ТНТ, перезапустят на телеканале «Ю» с 19 апреля. Об этом изданию «Ведомости» рассказал представитель «Ю». 

Название нового шоу – «Дом-2. Новая любовь». Выпуски проекта планируют транслировать утром и вечером на протяжении двух часов.

ФОТО: YouTube 


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Российское реалити-шоу «Дом-2», о закрытии которого в декабре 2020-го сообщил канал ТНТ, перезапустят на телеканале «Ю» с 19 апреля. Об этом...
 
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