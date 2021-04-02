|
«Дом-2» перезапустят: названы имена ведущих телепроекта
Источник материала: ОНТ
Российское реалити-шоу «Дом-2», о закрытии которого в декабре 2020-го сообщил канал ТНТ, перезапустят на телеканале «Ю» с 19 апреля. Об этом изданию «Ведомости»
Название нового шоу – «Дом-2. Новая любовь». Выпуски проекта планируют транслировать утром и вечером на протяжении двух часов.
ФОТО: YouTube
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское реалити-шоу «Дом-2», о закрытии которого в декабре 2020-го сообщил канал ТНТ, перезапустят на телеканале «Ю» с 19 апреля. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)