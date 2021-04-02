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Минздрав: в день умирает 10 человек от коронавируса
Источник материала: Onliner
Ежедневная статистика по COVID-19 от Минздрава: 1651 (+415) человек заразился, выписаны 1598 (+290), умерли 10 пациентов. Было проведено 18 062 теста.
Всего к этому дню в стране были зарегистрированы 324 694 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 315 226. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2267 (+10) пациентов. Всего в стране проведено 5 406 567 тестов.
Официально болеет 7201 (+43) человек.
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Ежедневная статистика по COVID-19 от Минздрава: 1651 (+415) человек заразился, выписаны 1598 (+290), умерли 10 пациентов. Было проведено 18 062 теста.Читать далее…
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