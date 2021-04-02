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Минздрав: в день умирает 10 человек от коронавируса

02.04.2021 16:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ежедневная статистика по COVID-19 от Минздрава: 1651 (+415) человек заразился, выписаны 1598 (+290), умерли 10 пациентов. Было проведено 18 062 теста.

Всего к этому дню в стране были зарегистрированы 324 694 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 315 226. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2267 (+10) пациентов. Всего в стране проведено 5 406 567 тестов.

Официально болеет 7201 (+43) человек.

В четверг в Минздраве насчитали 10 умерших, 1236 заболевших, 1308 выписанных, 20 093 теста. Всего было зарегистрировано 323 043 зараженных, выздоровели 313 628, умерли 2257, общее число тестов составило 5 338 505. Официально болели 7158 человек.

 
 
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Ежедневная статистика по COVID-19 от Минздрава: 1651 (+415) человек заразился, выписаны 1598 (+290), умерли 10 пациентов. Было проведено 18 062 теста.Читать далее…
 
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