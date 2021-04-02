Видео: какую скорость сможет развить 257-сильный Toyota Yaris GR? (видео)

Источник материала: Onliner

На рынке Западной Европы Toyota Yaris GR уже наделал много шума (во всех смыслах). Этот дорогущий хетчбэк стал автомобилем мечты для многих любителей быстрой наземной техники. Ребята из AutoTopNL решили проверить, на что способен «малыш» на немецком автобане.

257-сильный хетчбэк официально показали в Токио год назад. Машину разрабатывали специалисты Gazoo Racing с применением наработок в World Rally Championship. Модель присоединилась к GR Supra в семействе «заряженных» моделей Toyota.

Особый Yaris построен на полноприводной версии платформы Toyota TNGA. Любопытно, что спереди у хетчбэка применяются элементы архитектуры GA-B (как у нового Yaris), а сзади — детали базы GA-C (как у Corolla). Вообще, с Yaris данная модель имеет мало общего. Даже кузов у GR уникальный. Во-первых, «спортсмен» трехдверный, в то время как «гражданский» хетчбэк имеет только 5-дверные версии. Во-вторых, проект Gazoo Racing имеет более низкую и покатую линию крыши. Ну и в-третьих, полноприводный вариант примерял на себе гоночный обвес с 18-дюймовыми дисками (шины Michelin Pilot Sport) и мощной тормозной системой.

Габаритная длина GR Yaris — 3995 мм, ширина — 1805 мм, а колесная база — 2558 мм. Передняя колея хетчбэка составляет 1530 мм. Сзади чуть шире — 1560 мм. Для снижения массы в конструкции автомобиля широко применяется карбон и алюминий. Весит «трехдверка» 1280 кг. У машины полностью переделанная подвеска и очень мощный для данного класса двигатель.

В движение хетчбэк приводит 1,6-литровый турбомотор (три цилиндра) мощностью 257 л. с. Среди серийных автомобилей это самый мощный в мире 3-цилиндровый агрегат. Соотношение массы к мощности здесь 4,9 кг на 1 л. с. У GR полный привод и 6-ступенчатая механическая коробка передач. До сотни этот волк в овечьей шкуре разгоняется за 5,5 секунды. Скорость 200 км/ч он набирает быстрее, чем за 16 секунд. А максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 228 км/ч (но, судя по видео, Yaris GR может ее немного превышать).

Стоит Toyota Yaris GR очень дорого. В Минске за такой хетчбэк автохаусы просят более 50 тысяч долларов. Машина, мягко говоря, не для нашего рынка. А вот в некоторых странах Европы за GR выстроилась очередь. Фанаты знают, что это лимитированная серия, которая скоро покинет рынок. Yaris GR явно войдет в историю как Renault 5 Turbo или Renault Clio V6 Sport.