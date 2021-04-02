Регистратор зафиксировал момент лобового столкновения на столичном перекрестке (видео)

Источник материала: Onliner

Наш читатель Дмитрий вчера вечером стал очевидцем аварии. По его словам, на перекрестке улиц Богдановича и Некрасова столкнулись две легковушки. Судя по записи, обе двигались на зеленый сигнал светофора, произошел конфликт левого поворота.

«Дорожно-транспортное происшествие случилось на Некрасова — Богдановича около 21:20 вчера, 1 апреля, около 21:20, — прокомментировал запись автор. — Возможно, видео пригодится участникам аварии».

Сообщений о том, чтобы в данной аварии кто-либо пострадал, не поступало.