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Регистратор зафиксировал момент лобового столкновения на столичном перекрестке (видео)

02.04.2021 16:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель Дмитрий вчера вечером стал очевидцем аварии. По его словам, на перекрестке улиц Богдановича и Некрасова столкнулись две легковушки. Судя по записи, обе двигались на зеленый сигнал светофора, произошел конфликт левого поворота.

«Дорожно-транспортное происшествие случилось на Некрасова — Богдановича около 21:20 вчера, 1 апреля, около 21:20, — прокомментировал запись автор. — Возможно, видео пригодится участникам аварии».

Сообщений о том, чтобы в данной аварии кто-либо пострадал, не поступало.


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Наш читатель Дмитрий вчера вечером стал очевидцем аварии. По его словам, на перекрестке улиц Богдановича и Некрасова столкнулись две легковушки. Судя по записи,...
 
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