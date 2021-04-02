Появились характеристики игрового Lenovo Legion 2 Pro

Источник материала: Onliner

До премьеры Lenovo Legion 2 Pro осталась неделя, и в интернете появляются новые подробности о смартфоне. Так, опубликованы результаты бенчмарка Geekbench, в котором заодно указаны характеристики устройства.

Legion 2 Pro оснастят популярным среди флагманов новым чипом Qualcomm Snapdragon 888. Объем оперативной памяти составит 16 ГБ, а встроенного пространства может быть 512 ГБ — именно такая версия и проходила бенчмарк, набрав суммарно 962 тысячи баллов. Еще будет модификация попроще: с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Разрешение 6,92-дюймового дисплея составит 2460 на 1080 точек на дюйм.

Версии смартфона будут отличаться допустимой мощностью быстрой зарядки: 45 Вт и 65 Вт. Учитывая поддержку технологии двойной зарядки, топовая модель будет заряжаться на мощности 130 Вт.

Премьера Lenovo Legion 2 Pro состоится 8 апреля.