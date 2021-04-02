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Светлана Тихановская: «Крым — украинский»
02.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Народный лидер намерена посетить Украину: уже получила приглашение от парламента и надеется также получить официальное приглашение от правительства.
— Крым — украинский, — ответила Светлана Тихановская на вопрос канала
— Готовы ли вы повторить это в Киеве? — уточнил журналист.
— Конечно, — подтвердила Тихановская.
При этом политик сказала, что белорусы ждут от украинских властей более решительных действий:
— Мы чувствуем поддержку украинцев, им очень близка тема Беларуси. Но со стороны официальной Украины хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции, какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важная точка давления на режим.
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Народный лидер намерена посетить Украину: уже получила приглашение от парламента и надеется также получить официальное приглашение от правительства.
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