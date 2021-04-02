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Светлана Тихановская: «Крым — украинский»

02.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Народный лидер намерена посетить Украину: уже получила приглашение от парламента и надеется также получить официальное приглашение от правительства.

Светлана Тихановская: «Крым — украинский»

— Крым — украинский, — ответила Светлана Тихановская на вопрос канала Европейская правда о принадлежности полуострова.

— Готовы ли вы повторить это в Киеве? — уточнил журналист.

— Конечно, — подтвердила Тихановская.

При этом политик сказала, что белорусы ждут от украинских властей более решительных действий:

— Мы чувствуем поддержку украинцев, им очень близка тема Беларуси. Но со стороны официальной Украины хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции, какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важная точка давления на режим.

 
 
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Народный лидер намерена посетить Украину: уже получила приглашение от парламента и надеется также получить официальное приглашение от правительства.
 
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