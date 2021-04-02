Светлана Тихановская: «Крым — украинский»

Источник материала: Салiдарнасць

Народный лидер намерена посетить Украину: уже получила приглашение от парламента и надеется также получить официальное приглашение от правительства.





— Крым — украинский, — ответила Светлана Тихановская на вопрос канала Европейская правда о принадлежности полуострова.

— Готовы ли вы повторить это в Киеве? — уточнил журналист.

— Конечно, — подтвердила Тихановская.

При этом политик сказала, что белорусы ждут от украинских властей более решительных действий:

— Мы чувствуем поддержку украинцев, им очень близка тема Беларуси. Но со стороны официальной Украины хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции, какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важная точка давления на режим.