Боль в груди - признак мастопатии. Врач рассказывает, на какие еще симптомы обратить внимание

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Мастопатия — одно из самых распространенных заболеваний молочных желез, оказывающее значительное влияние на качество жизни женщины. Онколог-маммолог Елена Воловик рассказала HEALTH.TUT.BY о симптомах этой болезни и том, когда стоит обращаться к врачу.

Елена Воловик Врач онколог-маммолог первой категории медицинского центра «ЛОДЭ»

Что такое мастопатия? Согласно ВОЗ, мастопатия — это кистозно-фиброзная болезнь, характеризующаяся широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений тканей молочной железы с ненормальным соотношением эпителиального и соединительнотканного компонентов. Это заболевание, как правило, встречается у женщин репродуктивного возраста, часто в 30−40 лет. У девушек, не достигших полового созревания, и женщин климактерического периода такого понятия как мастопатия практически не существует.

Какие симптомы у мастопатии? Первый симптом, который заставляет женщину обратиться к врачу, — боль (масталгия). Обычно она двухсторонняя, зависит от менструального цикла (циклическая), может отдавать в плечо, подмышечную область. Другие важные симптомы — выделения из сосков, изменение плотности груди, чувство распирания, напряжения, увеличения объема, узловые образования в молочной железе.



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Почему появляется мастопатия? До сих пор неизвестны причины развития мастопатии, поскольку это заболевание характеризуется многообразием форм диспластических процессов и доброкачественных опухолей молочных желез, что свидетельствует о полиэтиологичности их возникновения. Однако можно выделить факторы риска, способствующие ее развитию (идентичные с факторами, повышающими риск развития рака молочной железы). К ним относятся генетические факторы, внешние и внутренние. Среди внутренних — раннее начало менструаций (до 12 лет), поздняя менопауза (после 55 лет), аборты, отсутствие беременностей и родов, позднее рождение первого ребенка (старше 30 лет), рождение малого числа детей, короткий период грудного вскармливания и/или его отсутствие. К этой же группе относятся и различные заболевания: бесплодие, ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, воспалительные процессы придатков или матки, патологии со стороны эндокринных желез, заболевания печени, желчевыводящих протоков, желчного пузыря, йодная недостаточность. Среди внешних факторов — использование оральных контрацептивов и заместительная гормонотерапия в течение 5−10 лет и более; ионизирующая радиация (в том числе, предшествующая лучевая терапия по поводу злокачественных новообразований); курение (особенно рано начатое), злоупотребление алкоголем; химические канцерогены; избыточное потребление животных жиров, высококалорийная диета; низкая физическая активность, гиподинамия; ушиб, травма, операции на молочной железе в анамнезе; стрессовые ситуации, тревожные состояния, депрессия. Доказано, что жительницы крупных городов и женщины с неустойчивой психикой болеют мастопатией чаще. И не стоит забывать про генетику, которая может быть одной из причин мастопатии. Например, на долю наследственного рака приходится около 6−10%. Ген, ответственный за возникновение рака молочных желез, может наследоваться как по материнской, так и по отцовской линии. Если в роду были женщины с различными формами гиперпролиферативных заболеваний, то велика вероятность, что и в последующих поколениях будут патологии молочной железы.

Мастопатия бывает у мужчин? Да, и чаще всего она выражается в гинекомастии . Может быть как истинной (в виде узловой — разрастание железистой ткани), так и ложной (жировые отложения).

Мастопатия лечится только гормонами? Гормональные препараты используются при лечении некоторых форм мастопатии. Однако чаще всего применяется целый комплекс мероприятий: диетотерапия, нестероидные противовоспалительные средства, витамины, препараты растительного происхождения, мочегонные, ферменты, препараты йода, гепатотропные средства. Могут назначаться успокоительные препараты, антидепрессанты.



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Мастопатию можно вылечить раз и навсегда? Однозначно нет. Потому что причины, которые привели к развитию мастопатии, существуют длительно. И, пока женщина находится в репродуктивном возрасте, эти причины могут сохраняться. Конечно, следует попытаться найти и устранить первопричину (идеальный вариант), но чаще всего, если это не удается или проблем много, лечение носит длительный (не менее 1, а чаще 3−6 месяцев), циклический характер. Профилактика мастопатии — лучшая альтернатива.

Правда, что мастопатия может привести к раку молочной железы? Мастопатия — это доброкачественное заболевание, и оно мало сопряжено с раком. Но, конечно, если совсем его не лечить, то риск развития рака в 3−5 раз выше, чем у женщины без мастопатии. Еще многое зависит от формы болезни. Диффузная форма с преобладанием кистозного, фиброзного, железистого компонентов неопасна, хотя и доставляет дискомфорт и нарушает привычный образ жизни. А вот узловую форму мастопатии, особенно если она сопровождается выраженной пролиферацией ткани молочной железы, листовидную фиброаденому и внутрипротоковые образования обязательно нужно лечить, так как на их фоне вероятность развития рака увеличивается почти на 30%.

Мастопатия может негативно сказаться на грудном вскармливании и протекании беременности? Если речь об узловых формах, то обычно никаких осложнений при кормлении у женщины не возникает. Если на фоне беременности прогрессирует кистозная болезнь, что бывает нечасто, то кисты, особенно большие, могут воспаляться, приводить к различным застойным явлениям и тогда процесс кормления может нарушаться. Но, как правило, мастопатия на фоне беременности регрессирует, так как беременность и кормление способствуют нормализации гормонального фона.



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Стоит волноваться, если на УЗИ молочных желез нашли кисту? Все зависит от того, какие это кисты. Если это обычные, простые, мелкие кисты с гомогенной структурой, внутри нет никаких солидных разрастаний, если нет воспалительного процесса, то волноваться не стоит. Необходим динамический контроль. Если есть одиночная киста, солитарная, или большое количество крупных кист, на фоне которых можно пропустить изменения в других участках молочной железы, то это повод для углубленной диагностики, так как вероятность развития рака в такой ситуации однозначно больше.

Есть профилактика мастопатии? Это здоровый образ жизни, здоровое питание, умеренные физические нагрузки, нормальный сон, регулирование стрессовых ситуаций, исключение большого количества алкоголя и животных жиров, курения, кофе. В рацион необходимо добавлять овощи семейства крестоцветных, томаты, фрукты, особенно цитрусовые, ягоды (малина, смородина, вишня), бобовые и злаки, соевые продукты. Для поддержания здоровья молочной железы пища должна быть богата витаминами А, Е, С — это антиоксиданты. Также нужно подобрать правильное белье, чтобы оно поддерживало и не сдавливало грудь. Для обладательниц маленькой груди ношение бюстгальтера необязательно. И помните, что любой женщине раз в год нужно посещать гинеколога — это первый доктор, который может сказать о необходимости дополнительного обследования. УЗИ молочных желез с 25 лет нужно выполнять не реже раза в год, а женщинам старше 50 лет следует выполнять еще и маммографию раз в два года.