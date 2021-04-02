В прошлом году фонд BYSOL собрал почти 3,5 миллиона евро. Посмотрели, на что он их потратил

Источник материала: Tut.by

Фонд солидарности BYSOL рассказал, сколько денег собрал в прошлом году и на что их потратил. Финансовый отчет подготовило нидерландское бухгалтерское бюро PrimeBridge Netherland B.V., которому фонд предоставил всю первичную финансовую документацию. Он опубликован в открытом доступе. По данным отчета, общая сумма собранных за прошлый год пожертвований составила почти 3,5 миллиона евро, из них выплачено было чуть больше 3 миллионов. Посмотрели, на что фонд потратил эти деньги.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Этот документ охватывает все наши платежные операции, в том числе и в криптовалютах, которые были совершены в прошлом году. От самого первого дня персонального сбора через аккаунт Алексея Кузьменкова по 31.12.2020. Бухгалтерское бюро подписало соглашение о неразглашении (NDA) и проверило всю финансовую документацию. Как мы заявляли ранее, это запланированная еще в конце прошлого года работа, и вот сегодня она наконец-то подошла к концу, — прокомментировал опубликованную отчетность в своем телеграм-канале один из основателей фонда BYSOL Андрей Стрижак.

Общая сумма сборов за 2020 год составила 3 миллиона 481,8 евро, из них потрачено в 2020 году было 3 миллиона 82,5 тысячи евро. Остаток, таким образом, составляет почти 325,5 тысячи евро.

Больше всего фонд BYSOL выплатил тем, кто остался без работы из-за своей политической позиции — 1 миллион 869,1 тысячи евро. Эти выплаты получили 1222 человека. Еще 601,1 тысяча евро были направлены на поддержку заводов, из них 529,2 тысячи получили стачкомы, 53,5 тысяч — уволенные, 6,5 тысяч пошло на оплату штрафов.

Еще 306,8 тысяч евро из собранных средств фонд BYSOL потратил на поддержку других фондов и инициатив: Фонд спортивной солидарности, Фонд культурной солидарности, Фонд медицинской солидарности, BYPOL, дворовые инициативы и так далее.157,7 тысяч евро было выплачено релокантам, деньги получил 221 человек. Наконец, 147,8 тысяч ушло на нужды самого фонда BYSOL.